ЖИЗНЬ В КАЙФ Не инфоцыганка, а человек с синдромом самозванца: таллиннская ведущая Наташа Бычкова удивила признанием

Наташа Бычкова в студии Limon LIVE. Фото: Mihkel Maripuu

«Я не являюсь инфоцыганом, я даю полезный контент», - говорит Наташа Бычкова, которая, к слову, уже два года преподает в школе основы бизнеса. «Я учу школьников, как монетизировать свое хобби», - объясняет Бычкова.

Наташа уверена, что если у тебя есть талант - себя надо проявлять. «Я очень жду, когда какой-нибудь дубайскй шейх скажет хай, бэби, ком ту Дубай, - шутит Наташа. - Но, конечно, такого не будет!»

Наташа Бычкова знает, что все в жизни надо делать самой, а не ждать каких-то чудес. Она уже с детства была активной и любознательной, и хваталась за все. «Меня часто спрашивают, сколько тебе лет? Потому что я и в школе преподаю, и мероприятия веду, на гидроцикле обучаю... и много-много других дел. Меня спрашивают, как я все успеваю. А мне просто это все нравится. Я делаю все с любовью, и я кайфую от всего, что делаю!»

Наташа Бычкова признается, что все в этой жизни делает с любовью. Фото: Mihkel Maripuu

Одну из тем, которую Наташа Бычкова поднимет на своем семинаре - синдром самозванца.