В студии Limon LIVE в эту пятницу побывала ведущая мероприятий Наташа Бычкова. Уже завтра, 25 мая, она проведет в Таллинне свой первый семинар, посвященный созданию, развитию и продвижению личного бренда. Накануне такого ответственного мероприятия Бычкова рассказала, насколько это тернистый, но в то же время интересный путь к достижению успеха.
ЖИЗНЬ В КАЙФ ⟩ Не инфоцыганка, а человек с синдромом самозванца: таллиннская ведущая Наташа Бычкова удивила признанием
Спикер, ведущая, организатор мероприятий и преподаватель Natasha Bychkova решила, что за годы активной деятельности накопила столько опыта, что им пора делиться с окружающими. В Таллинне она проводит мероприятие «BYCHKOVA EVOLUTION: как создать личный бренд». Говорит, что это будет не пустая болтовня, а полезные советы и практические занятия для тех, кто готов рассказывать о себе, продвигать и развивать бизнес.
«Я осознала, что уже настолько развила себя, что готова этим делиться, - говорит Наташа Бычкова. - Но, к сожалению, многие еще не понимают, что такое личный бренд, потому что это новое веяние. Люди относятся к этому с опаской, но я вижу, что людям правда интересно».
Наташа Бычкова в студии Limon LIVE с улыбкой признается, что за время подготовки к семинару хейтеры уже успели причислить ее к инфоцыганам. «Инфоцыгане - это те, кто распространяют кучи информации, но не дают опыт. К сожалению, и классные спикеры, классные люди попадают под это клише. И я попала тоже, но я спокойно к этому отношусь», - признается Бычкова.
Ведущая и организатор мероприятий признается, что раньше злые комментарии ее раздражали, но со временем она научилась к этому относиться спокойно. «Хейтеры - это те люди, которые за тобой следят, пишут комментарии, а потом они же придут на твое мероприятие. Потому что тоже захотят научиться не реагировать на хейт».
«Я не являюсь инфоцыганом, я даю полезный контент», - говорит Наташа Бычкова, которая, к слову, уже два года преподает в школе основы бизнеса. «Я учу школьников, как монетизировать свое хобби», - объясняет Бычкова.
Наташа уверена, что если у тебя есть талант - себя надо проявлять. «Я очень жду, когда какой-нибудь дубайскй шейх скажет хай, бэби, ком ту Дубай, - шутит Наташа. - Но, конечно, такого не будет!»
Наташа Бычкова знает, что все в жизни надо делать самой, а не ждать каких-то чудес. Она уже с детства была активной и любознательной, и хваталась за все. «Меня часто спрашивают, сколько тебе лет? Потому что я и в школе преподаю, и мероприятия веду, на гидроцикле обучаю... и много-много других дел. Меня спрашивают, как я все успеваю. А мне просто это все нравится. Я делаю все с любовью, и я кайфую от всего, что делаю!»
Одну из тем, которую Наташа Бычкова поднимет на своем семинаре - синдром самозванца.
Казалось бы, откуда такому активному и публичному человеку знать про такой синдром, но Наташа знает о нем не понаслышке. «Мне кажется, что я возглавлю топ людей с синдромом самозванца, потому что я каждый раз сомневаюсь - а надо ли, а смогу ли я это сделать, - признается Бычкова. - Синдром самозванца - это некий голос, который сидит у тебя на плече и шепчет: да ты не справишься, да ты не сможешь. И важно понять, что у тебя этот синдром, и начать от него избавляться. А все из-за того, что в детстве тебе сказали, что ты хорошая девочка, прилежно сиди и не надо тебе высовываться из норки».
Наташа Бычкова признается, что путь к созданию своего бренда был тернистым.
«Создавать себя - это как собирать пазл без картинки, то есть ты не знаешь, что у тебя в итоге получится, - говорит Бычкова. – Это как собрать пазл квадрата Малевича. Так же и при создании своего бренда, ты должен пошагово делать многие вещи правильно, чтобы выросла картинка тебя. И если у тебя рядом нет человека, который поможет - это очень и очень сложно. У меня не было человека, который мне помогал. Поэтому на это ушло много времени».
Впрочем, обратная сторона успеха – нехватка времени на обустройство личной жизни. Наташа Бычкова признается, что сейчас она свободна и открыта для романтических отношений, живет одна с собакой. «Но у меня нет времени. У меня недавно было одно свидание, на котором я сказала: давай увидимся в октябре, - говорит Бычкова. - Эта некая шутка, чтобы дать понять человеку, что он мне интересен, но сейчас я делаю мероприятие - это первостепенно. Кстати, этот человек первым купил билет на мероприятие, я приятно удивилась».
«Конечно, я бы очень хотела быть любимой, полюбить. Я умею любить! У меня было много промахов, я разведена. Я даже была замужем, но не срослось. Но я понимаю, что я еще умею любить. Умею давать любовь», - говорит Наташа.
Полезные советы и приятная компания вас ждет в пятничном выпуске Limon LIVE!