БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ Распространился новый вид мошенничества!

В Финляндии мошенники нашли новый способ заработка. В Хельсинки начала действовать группа людей, выписывающих фальшивые штрафы за парковку. Тот, кто не распознает подделку, оплачивает штраф на счет афериста, даже не подозревая об обмане.

Тем не менее, по словам властей города Хельсинки, настоящий штраф от фальшивого очень легко отличить. Например, на настоящем штрафе номер автомобиля, время, дата и место, где произошло нарушение напечатаны, в то время как на подделке это написано от руки.