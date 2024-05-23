На улицах Хельсинки орудуют мошенники, выписывающие фальшивые штрафы за парковку. Департамент окружающей среды Хельсинки объясняет, как распознать настоящий штраф и не стать жертвой мошенничества, пишет Ilta-Sanomat.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ⟩ Распространился новый вид мошенничества!
В Финляндии мошенники нашли новый способ заработка. В Хельсинки начала действовать группа людей, выписывающих фальшивые штрафы за парковку. Тот, кто не распознает подделку, оплачивает штраф на счет афериста, даже не подозревая об обмане.