ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА Медсестра рассказала, что большинство людей говорит перед смертью

Медсестра рассказала, что большинство пациентов, за которыми она ухаживала, перед смертью видят своих умерших родственников. «Это происходит не только в момент смерти. Обычно это начинается примерно за месяц до смерти», - рассказала она.

Как заметила Джули Макфадден, обычно умирающие видят уже ушедших на тот свет членов семьи, с которыми при жизни у них были теплые отношения.

«Они видят своих родителей, бабушек и дедушек, тетей, дядей, друзей, двоюродных братьев, домашних животных - кто как. Иногда они видят их во сне, а иногда и наяву. Чаще всего в этот момент они не спят». Медсестра говорит, что это вполне распространенное явление.

Из того, что рассказали пациенты хосписа, Макфадден полагает, что умершие навещают тяжелобольных родственников, чтобы утешить их и подготовить к кончине. Они говорят: «Я скоро к тебе приду, не волнуйся, мы будем рядом».

Можно подумать, что умерший просто уже не в здравом уме - но нет. Макфадден утверждает: «Большинство людей, которые видели своих умерших родственников, находятся в полном сознании - они бодры и хорошо ориентируются, не находятся в активной фазе умирания. Это не галлюцинации или что-то в этом роде. Как специалисты здравоохранения мы знаем, как выглядят галлюцинации, бред, гипоксия. Но когда умирающий видит своих близких, уже ушедших из жизни - это совсем другое».

Макфадден рассказывает о случаях, когда пациенты, находясь в полном сознании, вдруг начинают улыбаться и смотреть в одну точку - они говорят, что увидели свою мать, мужа или жену, и спрашивают: вы тоже их видите?

Многие пациенты хосписа, рассказавшие Макфадден о своем опыте, говорили, что мысль о том, что их кто-то ждет, очень успокаивает.

Комментаторы начали рассказывать свои истории под постом медсестры.

«Я испытала это на своей свекрови. Она сказала: "Привет, мамочка!" и спокойно ушла», - пишет одна женщина.

«Моя лежачая бабушка встала, привела себя в порядок, оделась и сказала: "Я должна быть готова, когда за мной придут"», - добавил другой комментатор.