ФОТО Только взгляните, что творилось в городе во время мероприятия «Целующийся Тарту»: таких очередей здесь еще не видели!

В прошлую субботу, 18 мая, на Ратушной площади в Тарту прошел концерт «Целующийся Тарту», посвященный 30-летию участия Эстонии в Евровидении. По словам руководителя «Тарту-2024» Кулдара Лейса, согласно мобильным данным, в разгар концерта на Ратушной площади и вокруг нее находилось более 10 000 человек.
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На концерте «Целующийся Тарту» выступали эстонские артисты Алика Милова, Отт Лепланд, Иво Линна, Элина Нечаева, и многие другие. В Тарту в этот день выступили также Виктор Кроне из Швеции и Томас Нойвирт, известный под сценическим именем Кончита Вурст, победивший на конкурсе песни «Евровидение» в Копенгагене десять лет назад с песней «Rise Like a Phoenix».