ФОТО Только взгляните, что творилось в городе во время мероприятия «Целующийся Тарту»: таких очередей здесь еще не видели!

На концерте «Целующийся Тарту» выступали эстонские артисты Алика Милова, Отт Лепланд, Иво Линна, Элина Нечаева, и многие другие. В Тарту в этот день выступили также Виктор Кроне из Швеции и Томас Нойвирт, известный под сценическим именем Кончита Вурст, победивший на конкурсе песни «Евровидение» в Копенгагене десять лет назад с песней «Rise Like a Phoenix».