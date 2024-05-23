Двоюродная сестра Жанны и Натальи Фриске скончалась от рака

Как сообщила на своей странице в соцсети сестра Жанны Наталья Фриске, скончалась их двоюродная сестра Татьяна Гончаренко. Фриске также назвала причину смерти. Гончаренко умерла от онкология, с которой боролась 14 лет.

По словам Натальи Фриске, на протяжении всего этого времени болезнь у Гончаренко вела себя нестабильно, случалась как ремиссия, так и обострение.

«Моя прекрасная девочка, такая молодая…Такая красивая и так рано ушла! Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», - написала Фриске.

Фото: Скриншот со сториз Instagram

О том, что сестра Фриске страдает от онкологического заболевания, стало известно в 2022 году. Именно тогда Наталья Фриске кинула в Сети кличь по сбору средств на дорогостоящее лечение. Она пояснила, что произошел рецидив заболевания, с которым Гончаренко столкнулась еще 14 лет назад.

В самом начале благодаря знакомствам Жанны Татьяне удалось оперативно оказать помощь. Однако во время очередного обследования врачи выявили метастазы в позвоночнике и печени. При этом женщине был поставлен серьезный диагноз - агрессивный вид рака 4 степени.

Тем не менее семья верила, что они вновь смогут побороть заболевание, однако двухлетняя борьба завершилась печальным результатом. Резкое ухудшение состояния Татьяны произошло в мае и спустя пару недель она скончалась.