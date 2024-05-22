Новый поворот в деле о смерти Мэттью Перри: полиция открыла расследование из-за результатов вскрытия актера

Полиция открыла расследование из‑за результатов аутопсии Мэттью Перри, сообщает Los Angeles Times. Стражи порядка собираются выяснить, как артист получил рецептурный препарат, который привел к его гибели. В нем содержалось вещество, иногда используемое для лечения депрессии.

В крови умершего Мэттью Перри обнаружили такую концентрацию кетамина, как при общей анестезии. По мнению судмедэксперта, медикамент вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания у актера. Другими причинами смерти знаменитости стали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие лекарства для лечения опиоидной зависимости.

По данным полицейского отчета, в доме Мэттью Перри на момент его гибели не было следов запрещенных веществ. Также результаты вскрытия говорят о том, что артист не употреблял алкоголь примерно 19 месяцев. По словам близких 54-летнего актера, он бросил курить за две недели до кончины.