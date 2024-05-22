В прошлую субботу я получила два сообщения от Itella Smartpost о том, что мои долгожданные посылки прибыли в почтомат Konsum Ууэмыйза, в Хаапсалу. После обеда я сразу поехала в город, чтобы забрать свои посылки, но в одном из шкафчиков оказались вещи другого человека.
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Житель Эстонии возмущен ⟩ Ошибка курьера Smartpost обернулась неприятным сюрпризом
Долгое время я откладывала идею напечатать фотографии своего ребенка, которому исполнилось уже полтора года. Однако мысль, что мой телефон может сломаться и тогда я не смогу восстановить ценные для меня фото, пугала меня.