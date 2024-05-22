Житель Эстонии возмущен Ошибка курьера Smartpost обернулась неприятным сюрпризом

Долгое время я откладывала идею напечатать фотографии своего ребенка, которому исполнилось уже полтора года. Однако мысль, что мой телефон может сломаться и тогда я не смогу восстановить ценные для меня фото, пугала меня.

И вот, я наконец-то решилась напечатать фотографии, которых в итоге оказалось порядка 550 штук. После я обнаружила, что у меня нет ни одного альбома, куда можно было бы их поместить. Более того, я хотела, чтобы рядом с фотографиями можно было что-то написать. Всё это для того, чтобы в будущем ребёнку было приятно смотреть на них. Тем более так, можно будет сохранить важные детали этих воспоминаний.