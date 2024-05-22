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Житель Эстонии возмущен Ошибка курьера Smartpost обернулась неприятным сюрпризом

Limon.ee
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Фото: Kenno Soo

В прошлую субботу я получила два сообщения от Itella Smartpost о том, что мои долгожданные посылки прибыли в почтомат Konsum Ууэмыйза, в Хаапсалу. После обеда я сразу поехала в город, чтобы забрать свои посылки, но в одном из шкафчиков оказались вещи другого человека.

Долгое время я откладывала идею напечатать фотографии своего ребенка, которому исполнилось уже полтора года. Однако мысль, что мой телефон может сломаться и тогда я не смогу восстановить ценные для меня фото, пугала меня.

И вот, я наконец-то решилась напечатать фотографии, которых в итоге оказалось порядка 550 штук. После я обнаружила, что у меня нет ни одного альбома, куда можно было бы их поместить. Более того, я хотела, чтобы рядом с фотографиями можно было что-то написать. Всё это для того, чтобы в будущем ребёнку было приятно смотреть на них. Тем более так, можно будет сохранить важные детали этих воспоминаний.

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