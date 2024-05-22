Грядет жара «Я переживаю за фермеров!» Эстонский синоптик обещает очень теплые выходные

Агенство окружающей среды сообщило на своей странице в Facebook, что в четверг антициклон будет двигаться на юг вдоль западной части России и достигнет стран Балтии. В то же время на Балтийском море расширится зона низкого давления.

Ночью обещают ясную или малооблачную погоду без осадков. На островах и побережье, согласно прогнозу погоды, ветер будет порывами до 14 м/с, а температура воздуха будет колебаться от 3 до 15 градусов.

Днем в четверг обещают преимущественно ясную и малооблачную погоду без осадков, а температура воздуха может оставаться в пределах от 21 до 27 градусов.

Публикацию прокомментировал синоптик Кайро Кийтсак. «Температуры повышаются, что по душе отдыхающим, но с каждым днем засушливая погода становится все более пожароопасной. В ближайшее время остается надеяться только на кратковременные интенсивные дожди, но их будет немного. К концу этой недели дневная температура местами уже достигнет почти 30 градусов», - пишет он в своем посте.

Будущая жара заставляет людей беспокоиться. Особенно это касается фермеров. «Мое сердце бьется в страхе, что фермеры и животноводы окажутся в той же ситуации, что и в прошлом году», - намекает один из комментаторов на прошлогоднюю засуху, которая нанесла большой удар по урожаю.

«Какой ужас! Только май, а уже начинает припекать», - пишет другой комментатор. Тем не менее, большинство людей очень рады, что на выходных будет тепло и можно будет насладиться летом.