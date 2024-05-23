Начало дня неоднозначно. Это неплохое время для общения. Однако нужно иметь в виду: планы, которые будут громко обсуждаться, могут так и остаться нереализованными, да и нарушение достигнутых договоренностей не исключено. Старайтесь не бросать слов на ветер, но будьте готовы к тому, что не все сдержат обещания, которые дали. Вторая половина дня подходит для учебы и интеллектуальной работы. Легко запоминается информация, которая позже пригодится, можно быстро прийти к важным выводам. Вероятны какие-то приятные разговоры, хорошие новости, касающиеся близких.
ГОРОСКОП НА 23 МАЯ ⟩ У Весов будет отличный день, а Близнецов ждут неприятности
Овен
Насыщенный и интересный день. У вас много новых идей, а обстоятельства складываются благоприятно для их реализации. Можно полагаться на интуицию: ее подсказки всегда своевременны и точны. Следуя им, вы сможете реализовать то, что давно задумали. Будет шанс повидаться с людьми, по которым вы очень скучали в последнее время. Удастся о многом поговорить. Не исключено, что появятся общие планы, и вы с энтузиазмом возьметесь за их осуществление. Вероятны удачные сделки, у некоторых Овнов появится новый источник доходов.
Телец
Благоприятный день, отлично подходящий для любых полезных дел. Вы правильно расставляете приоритеты, ничто не отвлекает вас от действительно важных задач. У многих Тельцов будет возможность помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Такие представители знака постараются не упустить ее. Будет шанс укрепить деловые связи, найти новых союзников. Вторая половина дня обещает удачное решение финансовых вопросов, денежные поступления. Вы ничего не упускаете из виду, обращаете внимание на важные детали, поэтому никто не сможет сбить вас с толку.
Близнецы
Вероятны мелкие неприятности, недоразумения, но серьезных трудностей день не принесет. На пути могут появиться преграды, но вы найдете способ преодолеть их. Часто помогают друзья и другие люди, которые хорошо вас знают. Благодаря им удается завершить то, что было начато давным-давно. Вторая половина дня подходит для поездок. Полезно побывать в новых местах, смена обстановки вдохновляет. У многих Близнецов будет возможность научиться тому, что вскоре окажется полезным. Некоторые представители знака поймут, чем на самом деле хотели бы заниматься, и начнут двигаться к новой цели.
Рак
Неплохой день, хоть и не слишком плодотворный. Вероятны неожиданные задержки в делах, не всегда вам удается вовремя довести начатое до конца. Многие Раки расстраиваются из-за того, на что никак не могут повлиять, и это мешает им сосредоточиться на решении каких-то актуальных задач. Радует взаимопонимание с близкими. Люди, которые вам дороги, готовы поддержать все ваши начинания. Это вдохновляет, дает силы двигаться вперед. Вторая половина дня – отличное время для любой творческой деятельности; тут возможны успехи.
Лев
Насыщенный день. Нужно успеть многое, и не всегда ясно, за что нужно взяться в первую очередь. Прислушайтесь к советам; сегодня их дают люди, которые действительно многое знают и умеют, обладают большим опытом. День подходит для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Вечером на первый план выйдут личные отношения. Вас порадует возможность провести время с близкими, порадовать тех, кто вам дорог. Некоторых Весов ждут романтические сюрпризы, которые надолго запомнятся представителям знака.
Дева
Начало дня будет напряженным. Едва ли вам удастся остаться в стороне от суеты, царящей вокруг, и действовать по собственному плану. Куда вероятнее, что придется приспосабливаться к обстоятельствам, откладывать дела, которыми вы рассчитывали заняться, ради чего-то более срочного. Вторая половина дня – отличное время для семейных дел, общения с близкими. Можно поговорить о многих вещах, которые в последнее время тревожили дорогих вам людей. Лишние эмоции ни к чему. Сохраняйте самообладание, тогда и другие будут вести себя спокойно и конструктивно.
Весы
Вряд ли этот день пройдет особенно плодотворно. Многие Весы просто не в силах совладать с соблазном отложить все на потом, сделать долгую приятную паузу. Если вы беретесь за дела, оказывается трудно не отвлекаться на мелочи, помнить о своих самых главных целях. Проще будет тем, кто не действует в одиночку, а присоединяется к людям, имеющим схожие планы и интересы. Таким представителям знака передается настроение единомышленников. Остальным же стоит расставить приоритеты и начать с самого важного, чтобы не тратить силы на пустяки.
Скорпион
Благоприятный день, интересный и вдохновляющий. Первая его половина дает представителям знака возможность пообщаться с теми, кто им особенно дорог. Останутся в прошлом разногласия, не будет поводов для споров. Это подходящее время для того, чтобы обсуждать общие планы. Возможно, вы поймете, как реализовать задуманное давным-давно. Вторая половина дня тоже удачна. Она проходит более спокойно, дает вам шанс восстановить силы и отдохнуть. Вероятны неожиданные встречи, которые радуют и вдохновляют, а порой и подсказывают, куда двигаться дальше.
Стрелец
Лучше не спешить с важными решениями. Порой вам кажется, что ответы на сложные вопросы лежат на поверхности, но в большинстве случаев это иллюзия. Дайте себе время все обдумать, разобраться в ситуации. Интуиция наверняка подскажет, как лучше действовать. Вторая половина дня благоприятна для деловых переговоров, общения с людьми, чье мнение для вас важно. Приятно, что обо всем можно говорить напрямую, избегая намеков и недомолвок. Если какие-то разногласия и возникнут, их быстро удастся преодолеть. Вечером вероятны денежные поступления.
Козерог
Старайтесь не переживать по пустякам в начале дня. Это непростое время, которое отличается напряженным эмоциональным фоном, приносит какие-то испытания. В ваших силах справиться с ситуацией. Рядом есть люди, готовые вам помочь, не стесняйтесь обращаться к ним. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, ситуация становится более стабильной и предсказуемой. Во второй половине дня вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся не только вас, но и кого-то из родственников. Вечер приносит хорошие идеи. Вскоре вы займетесь их воплощением в жизнь.
Водолей
Отличный день для общения. Едва ли сегодня найдется такой человек, с которым вы не смогли бы поладить, которому не понравились бы. Ваше дружелюбие способно растопить даже самое холодное сердце. Не исключено начало головокружительной романтической истории. Она может сыграть в вашей жизни куда более серьезную роль, чем будет казаться поначалу. Вы неплохо справляетесь с делами, хотя часто приходится отвлекаться от них, переключаться с одного на другое. Удается ничего не забыть, не перепутать, не упустить из виду. Часто помогает опыт, полученный раньше.
Рыбы
День приносит массу соблазнов, но у вам удается им противостоять. Дела, которые поначалу кажутся сложными, вскоре увлекут вас по-настоящему. Скорее всего, вы быстро добьетесь в них первых успехов. Будет много приятных встреч, интересных разговоров. Не исключены и споры, но обычно они приносят пользу, помогают найти верное решение. Некоторых Рыб ждут хорошие новости издалека или предложения, на которые стоит без долгих раздумий ответить согласием. День благоприятен для влюбленных, вероятны романтические сюрпризы.