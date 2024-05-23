ГОРОСКОП НА 23 МАЯ У Весов будет отличный день, а Близнецов ждут неприятности

Козерог

Старайтесь не переживать по пустякам в начале дня. Это непростое время, которое отличается напряженным эмоциональным фоном, приносит какие-то испытания. В ваших силах справиться с ситуацией. Рядом есть люди, готовые вам помочь, не стесняйтесь обращаться к ним. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, ситуация становится более стабильной и предсказуемой. Во второй половине дня вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся не только вас, но и кого-то из родственников. Вечер приносит хорошие идеи. Вскоре вы займетесь их воплощением в жизнь.

Водолей

Отличный день для общения. Едва ли сегодня найдется такой человек, с которым вы не смогли бы поладить, которому не понравились бы. Ваше дружелюбие способно растопить даже самое холодное сердце. Не исключено начало головокружительной романтической истории. Она может сыграть в вашей жизни куда более серьезную роль, чем будет казаться поначалу. Вы неплохо справляетесь с делами, хотя часто приходится отвлекаться от них, переключаться с одного на другое. Удается ничего не забыть, не перепутать, не упустить из виду. Часто помогает опыт, полученный раньше.

Рыбы

День приносит массу соблазнов, но у вам удается им противостоять. Дела, которые поначалу кажутся сложными, вскоре увлекут вас по-настоящему. Скорее всего, вы быстро добьетесь в них первых успехов. Будет много приятных встреч, интересных разговоров. Не исключены и споры, но обычно они приносят пользу, помогают найти верное решение. Некоторых Рыб ждут хорошие новости издалека или предложения, на которые стоит без долгих раздумий ответить согласием. День благоприятен для влюбленных, вероятны романтические сюрпризы.