ВИДЕО «48 часов, 6 стран!» Как эстонец возвращался обратно домой без денег и телефона

По пути домой Паулю нельзя было пользоваться телефоном, а также деньгами. Сначала Пауль и Кевин, летели из Таллинна в Албанию. Пауль, конечно, этого не знал, куда они направляются. Он был в наушниках и с повязкой на глазах. Не зная, где он находится, ему пришлось обратиться к местным жителям: «Привет, у меня есть один вопрос. В какой стране мы находимся?»