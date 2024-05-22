Для Пауля «сюрприз» от его друга Кевина обернулся настоящим приключением. Он должен был вернуться из Албании обратно в Эстонию без денег и телефона. «48 часов, шесть стран, множество воспоминаний», - говорит Пауль в конце утомительного путешествия.
ВИДЕО ⟩ «48 часов, 6 стран!» Как эстонец возвращался обратно домой без денег и телефона
По пути домой Паулю нельзя было пользоваться телефоном, а также деньгами. Сначала Пауль и Кевин, летели из Таллинна в Албанию. Пауль, конечно, этого не знал, куда они направляются. Он был в наушниках и с повязкой на глазах. Не зная, где он находится, ему пришлось обратиться к местным жителям: «Привет, у меня есть один вопрос. В какой стране мы находимся?»
«Как оказалось, мы в Албании, я никогда не был на Балканах и в Албании».
Его задачей было вернуться в Эстонию. Кевин купил ему билет на самолет, который через три дня вылетал из Вены в Таллинн.
Смотрите, как прошло приключение из Албании в Эстонию: