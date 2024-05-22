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Недавно приносившего извинения рэпера вновь обвинили в насилии!

Limon.ee
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Американский рэпер Пи Дидди.
Американский рэпер Пи Дидди. Фото: Denis Makarenko/Shutterstock

Ещё одна женщина обвинила Шона Комбса (известен как Дидди) в насилии. По словам Кристал Маккинни, после Недели мужской моды в 2003 году он накачал её наркотиками и принудил к сексу, пишет TMZ. Ранее в сети завирусилось видео, в котором он избивает свою девушку Кэсси Вентуру в отеле Лос-Анджелеса.

Рэпер пригласил Кристал, которой на тот момент было 22 года, в свою студию, где вместе с друзьями пил алкоголь и принимал наркотики. Он предложил это и Кристал, которая позже поняла, что ей подсыпали некое вещество, которое оказалось очень сильным. После этого он отвёл девушку в ванную, где подверг сексуализированному насилию.

После этого инцидента Кристал, по её словам, попала в чёрные списки модельной индустрии и оказалась в сильной депрессии, а однажды даже пыталась покончить с собой.

Обвинения в сексуализированном насилии в отношении Комбса подало множество женщин, а началось всё с иска его бывшей возлюбленной Кэсси Вентуры в 2023 году. Она обвиняла рэпера в насилии, но позже забрала иск.

Ранее в сети завирусилось видео, в котором он избивает свою девушку Кэсси Вентуру в отеле Лос-Анджелеса. Видео было снято ещё в 2016 году, но недавно его опубликовал телеканал CNN. Сам рэпер прокомментировал видео в инстаграме* и заявил, что сожалеет о своём поведении, а также добавил, что это были «тёмные времена». «Трудно размышлять о самых тёмных временах в твоей жизни, но иногда нужно это сделать. Я облажался, достиг дна. Но я не ищу себе оправданий, моё поведение в этом видео непозволительно. Я беру на себя ответственность за свои действия», - заявил он.

CNN avaldas turvakaamera video 2016. aastast, mis kujutab räppar Sean Combsi ehk Diddyt peksmas oma ekskallimat, kes hiljem räppari väärkohtlemise eest kohtusse kaebas.
CNN avaldas turvakaamera video 2016. aastast, mis kujutab räppar Sean Combsi ehk Diddyt peksmas oma ekskallimat, kes hiljem räppari väärkohtlemise eest kohtusse kaebas. Фото: CNN
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