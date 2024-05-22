Недавно приносившего извинения рэпера вновь обвинили в насилии!

Рэпер пригласил Кристал, которой на тот момент было 22 года, в свою студию, где вместе с друзьями пил алкоголь и принимал наркотики. Он предложил это и Кристал, которая позже поняла, что ей подсыпали некое вещество, которое оказалось очень сильным. После этого он отвёл девушку в ванную, где подверг сексуализированному насилию.

После этого инцидента Кристал, по её словам, попала в чёрные списки модельной индустрии и оказалась в сильной депрессии, а однажды даже пыталась покончить с собой.

Обвинения в сексуализированном насилии в отношении Комбса подало множество женщин, а началось всё с иска его бывшей возлюбленной Кэсси Вентуры в 2023 году. Она обвиняла рэпера в насилии, но позже забрала иск.

Ранее в сети завирусилось видео, в котором он избивает свою девушку Кэсси Вентуру в отеле Лос-Анджелеса. Видео было снято ещё в 2016 году, но недавно его опубликовал телеканал CNN. Сам рэпер прокомментировал видео в инстаграме* и заявил, что сожалеет о своём поведении, а также добавил, что это были «тёмные времена». «Трудно размышлять о самых тёмных временах в твоей жизни, но иногда нужно это сделать. Я облажался, достиг дна. Но я не ищу себе оправданий, моё поведение в этом видео непозволительно. Я беру на себя ответственность за свои действия», - заявил он.

CNN avaldas turvakaamera video 2016. aastast, mis kujutab räppar Sean Combsi ehk Diddyt peksmas oma ekskallimat, kes hiljem räppari väärkohtlemise eest kohtusse kaebas. Фото: CNN