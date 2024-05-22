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Эстонский сексолог поссорилась с Министерством образования: я буду делать свою работу даже в том случае, если мне будут мешать

Limon.ee
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Эпп Кярсин.
Эпп Кярсин. Фото: Eero Vabamägi

Во вторник в программе Laser на канале TV3 обсуждались разногласия между Союзом сексуального здоровья и Министерством образования и сексологом Эпп Кярсин. «Я буду делать свою работу даже в том случае, если мне будут мешать», - говорит Кярсин.

Электронный почтовый ящик Эпп Кярсин полон приглашений приехать и выступить в школах. Однако далеко не в каждой школе ей рады, а министерство образования не в восторге от общенационального турне сексолога.

Также в апреле редакция писала, что Кярсин запретили провести лекцию для молодежи в Тартуском университете .

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