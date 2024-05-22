Начнется белая полоса: Глоба назвала главного везунчика второй половины 2024 года

Знак Зодиака, которому скоро начнет везти не по-детски - Телец. По прогнозам Глобы, во второй половине нынешнего года представители этого созвездия почувствуют себя победителями, у них будет получаться буквально все.

«В Зависимости от личного гороскопа и представителям других знаков зодиака это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье», - отметила астролог.

Одиноким Тельцам повезет в любви - они встретят своего человека, с которым смогут построить крепкий союз. Те из Тельцов, у кого есть семья, смогут гармонизировать отношения со второй половинкой и решить какие-то давние конфликты.