ШОК 16 женщин обвинили фокусника Копперфильда в сексуальных домогательствах

Известный иллюзионист Дэвид Копперфильд попал в поле зрения правоохранителей. Как сообщает The Guardian, не менее 16 девушек обвинили иллюзиониста в сексуализированном насилии.

По утверждению пострадавших, эпизоды произошли в период с 1980 по 2014 год. Некоторые женщины заявили, что на момент инцидентов им не исполнилось 18 лет. Есть и те, кто утверждает, что им было 15 лет, но Копперфильд мог не знать их возраст.

Четыре из 16 женщин заявили, что Копперфильд заставлял прикасаться к его телу прямо во время выступлений. По словам родственников одной из жертв, они видели, как фокусник прямо во время выступления трогал их дочь за грудь.

Как минимум три женщины сообщили, что перед тем, как заняться с ними сексом без их согласия, артист накачал их наркотиками.

К примеру, одна из возможных жертв Копперфильда - Бритни Льюис - еще в 2018 году публично заявила о том, что в 1988 году Копперфильд накачал ее наркотиками и изнасиловал. На тот момент ей было 17 лет, и она работала моделью.

Затем одна женщина заявила, что фокусник поступил таким же образом с ней и ее подругой. Сама она не стала бы говорить об этом публично, если бы не была уверена, что ей подсыпали наркотические вещества.