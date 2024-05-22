Некоторые жертвы утверждают, что на тот момент им еще не исполнилось 18 лет.
ШОК ⟩ 16 женщин обвинили фокусника Копперфильда в сексуальных домогательствах
Известный иллюзионист Дэвид Копперфильд попал в поле зрения правоохранителей. Как сообщает The Guardian, не менее 16 девушек обвинили иллюзиониста в сексуализированном насилии.
По утверждению пострадавших, эпизоды произошли в период с 1980 по 2014 год. Некоторые женщины заявили, что на момент инцидентов им не исполнилось 18 лет. Есть и те, кто утверждает, что им было 15 лет, но Копперфильд мог не знать их возраст.
Четыре из 16 женщин заявили, что Копперфильд заставлял прикасаться к его телу прямо во время выступлений. По словам родственников одной из жертв, они видели, как фокусник прямо во время выступления трогал их дочь за грудь.
Как минимум три женщины сообщили, что перед тем, как заняться с ними сексом без их согласия, артист накачал их наркотиками.
К примеру, одна из возможных жертв Копперфильда - Бритни Льюис - еще в 2018 году публично заявила о том, что в 1988 году Копперфильд накачал ее наркотиками и изнасиловал. На тот момент ей было 17 лет, и она работала моделью.
Затем одна женщина заявила, что фокусник поступил таким же образом с ней и ее подругой. Сама она не стала бы говорить об этом публично, если бы не была уверена, что ей подсыпали наркотические вещества.
Другая женщина, поучаствовавшая в номере Копперфильда, обращалась в полицию, но ее заявление «не восприняли всерьез», несмотря на наличие видеозаписи скандального выступления, где иллюзионист ведет себя неподобающим образом.
В большинстве случаев иллюзионист обещал девушкам, с которыми он вступал в интимную связь, продвижение по карьерной лестнице в модельном бизнесе.
Адвокаты Дэвида Копперфильда назвали такие обвинения ложными и неправдоподобными.
Сам 67-летний Копперфильд отверг обвинения в свой адрес. К слову, некоторые женщины сообщили, что решились рассказать о домогательствах Копперфильда после появления движения #MeToo, направленного на борьбу с насилием и домогательствами.
До этой ситуации внимание к Дэвиду Копперфильду было приковано из-за дела миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле людьми, включая несовершеннолетних. На тот момент фамилия иллюзиониста фигурировала в судебных документах по делу Эпштейна, а адвокаты артиста говорили о том, что тот не знал о преступлениях миллиардера.
Напомним, что в январе 2024 года Нью-Йоркский суд опубликовал сотни страниц документов, связанных с делом Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме в 2019 году.
В списках упоминались бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, актеры Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Брюс Уиллис, Кэмерон Диас, Кевин Спейси, режиссер Джордж Лукас, модель Наоми Кэмпбелл, певец Майкл Джексон, британский принц Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие известные личности.