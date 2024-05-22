ВИДЕО Топ-модель и многодетная мать сверкнула в нижнем белье подтянутой фигурой

Девушка показала свою новою работу для бренда нижнего белья. Она примерила несколько комплектов с кружевными лифами, а также позировала в бюстгальтере и плотных капроновых колготках. Сейчас Бар каждый день бывает на тренировках в спортзале, и их результат не заставил себя долго ждать – фигура модели подтянутая, а пресс – рельефный.

А после съемок Рафаэли смогла расслабиться и съесть большую порцию мороженого, что продемонстрировала в своем Instagram.

Израильтянка серьезно взялась за свою модельную карьеру и стала чаще появляться в промокампаниях брендов и фотосетах. Все свое время еще до недавно она уделяла воспитанию троих детей – двух дочерей и сына. Но, судя по ее публикациям в фотоблоге, она возвратилась в фэшн-бизнес.