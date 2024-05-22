ФОТО Полиция арестовала мать, которая держала двухлетнего ребенка в самодельной клетке

24–летней Наеше Лампкин предъявлены обвинения в угрозе жизни малыша. Полиция отреагировала на сообщение о ненадлежащем уходе за ребенком в одном из домов в Буффало. Прибывшие правоохранители были шокированы, когда нашли малыша запертым в клетке, которая вся была покрыта фекалиями.

Клетка, в которой содержался ребенок, была сделана из манежа и закрыта стенкой кроватки. Ребенок не мог встать в маленькой клетке, не говоря уже о том, чтобы выбраться из нее. Кроме того, в загоне было много мусора, игрушек и фекалий.

Woman arrested after allegedly keeping 2-year-old son in makeshift cage https://t.co/aKS8oYNqf5 pic.twitter.com/XozxkaRdy7 — WFLA NEWS (@WFLA) May 16, 2024

Освободив ребенка, полиция отвезла его в больницу: врачи обнаружили на его теле синяки, а также два сломанных ребра. Позже мать призналась, что несколько дней назад мальчик упал с лестницы.

«Этот ребенок находился внутри самодельной клетки – манежа, который был накрыт частью кроватки, привязанной с трех сторон к верху, что не позволяло ребенку встать или выйти из манежа», - говорится в сообщении.

По предъявленному обвинению Лампкин грозит до одного года тюрьмы.