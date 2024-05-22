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ФОТО Полиция арестовала мать, которая держала двухлетнего ребенка в самодельной клетке

Limon.ee
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: ANNA GRANT/Shutterstock

В американском штате Нью-Йорк арестовали мать, которая держала своего двухлетнего ребёнка в самодельной клетке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

24–летней Наеше Лампкин предъявлены обвинения в угрозе жизни малыша. Полиция отреагировала на сообщение о ненадлежащем уходе за ребенком в одном из домов в Буффало. Прибывшие правоохранители были шокированы, когда нашли малыша запертым в клетке, которая вся была покрыта фекалиями.

Клетка, в которой содержался ребенок, была сделана из манежа и закрыта стенкой кроватки. Ребенок не мог встать в маленькой клетке, не говоря уже о том, чтобы выбраться из нее. Кроме того, в загоне было много мусора, игрушек и фекалий.

Освободив ребенка, полиция отвезла его в больницу: врачи обнаружили на его теле синяки, а также два сломанных ребра. Позже мать призналась, что несколько дней назад мальчик упал с лестницы.

«Этот ребенок находился внутри самодельной клетки – манежа, который был накрыт частью кроватки, привязанной с трех сторон к верху, что не позволяло ребенку встать или выйти из манежа», - говорится в сообщении.

По предъявленному обвинению Лампкин грозит до одного года тюрьмы.

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