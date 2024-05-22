ФОТО Сад на окне: жителям Таллинна дали советы, как вырастить полезные растения у себя дома

Мероприятие Aed minu aknal (Сад на моем окне) собрал многих любителей садоводства в Таллинне. В нем приняли участие около ста читателей Таллиннской центральной библиотеки. В рамках пяти клубных мероприятий садоводы-любители под присмотром специалистов выращивали разные травы, помидоры, огурцы и множество разных цветов. И действительно, все растения выросли из семян на подоконнике.

Все участники получили новые знания о поливе растений, цветов и специй, почве и ее подготовке. Инициативный проект в течение полугода проводили садовод Ева Луигас, дизайнер-флорист Татьяна Тридворнова и флорист Светлана Йова.

Все желающие могут бесплатно взять семена в Таллиннской центральной библиотеке в библиотеке Лаагна (Võru 11).

Рекомендации по посадке растений:

- Как можно скорее откройте горшок/упаковку, чтобы обеспечить саженцам доступ свежего воздуха.

- Почву следует подготовить и увлажнить для посадки.

- Хорошо, если на молодой саженец сразу не будут попадать прямые солнечные лучи.

- Растение или саженец должны иметь возможность медленно адаптироваться к температуре и свету.

- Вода и удобрения важны, некоторые растения любят влагу.

Следующий мастер-класс по садоводству состоится 28 августа в Таллиннской центральной библиотеке (Liivalaia 40)