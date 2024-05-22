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ВИДЕО «Я не чувствую, что должна пропагандировать здоровый образ жизни»: известные люди в Эстонии о спорте

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Фото: Kuvatõmmis videost

«Я не чувствую, что должна пропагандировать здоровый образ жизни как создатель контента. В своих социальных сетях я показываю вещи такими, какие они есть на самом деле», - признается блогерша Сейди Воогре, прославившаяся благодаря реалити-шоу. «Если есть настроение, я иду гулять, а также каждый день качаю пресс!» - добавляет звезда реалити, работающая учителем.

Beach House Ülemiste открыл летний сезон при поддержке Vitaminwell! На веселое мероприятие пришли эстонские знаменитости, включая известных спортсменов, таких как Саския Алусалу, звезду шоу Rannamaja Сейди Воогре, молодая певица и автора песен Сесилия, музыкантов ROZELL, Туули Ранд, Хенрико Раудсеппа, звезду TikTok SIKKEST, а также блогерша Аниту Сибул, Александрию Миронюк и Бригитту-Сусанну Хунт.

На мероприятии можно было поиграть в пляжный волейбол, бадминтон, пляжный теннис, народный мяч и во многие другие увлекательные игры. 

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