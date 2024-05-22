«Я не чувствую, что должна пропагандировать здоровый образ жизни как создатель контента. В своих социальных сетях я показываю вещи такими, какие они есть на самом деле», - признается блогерша Сейди Воогре, прославившаяся благодаря реалити-шоу. «Если есть настроение, я иду гулять, а также каждый день качаю пресс!» - добавляет звезда реалити, работающая учителем.
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ВИДЕО ⟩ «Я не чувствую, что должна пропагандировать здоровый образ жизни»: известные люди в Эстонии о спорте
Beach House Ülemiste открыл летний сезон при поддержке Vitaminwell! На веселое мероприятие пришли эстонские знаменитости, включая известных спортсменов, таких как Саския Алусалу, звезду шоу Rannamaja Сейди Воогре, молодая певица и автора песен Сесилия, музыкантов ROZELL, Туули Ранд, Хенрико Раудсеппа, звезду TikTok SIKKEST, а также блогерша Аниту Сибул, Александрию Миронюк и Бригитту-Сусанну Хунт.