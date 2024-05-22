ВИДЕО «Я не чувствую, что должна пропагандировать здоровый образ жизни»: известные люди в Эстонии о спорте

«Я не чувствую, что должна пропагандировать здоровый образ жизни как создатель контента. В своих социальных сетях я показываю вещи такими, какие они есть на самом деле», - признается блогерша Сейди Воогре, прославившаяся благодаря реалити-шоу. «Если есть настроение, я иду гулять, а также каждый день качаю пресс!» - добавляет звезда реалити, работающая учителем.