У скандальной американской певицы новая вспышка гнева: она может навредить себе или другим людям

Инсайдеры сообщили, что психическое здоровье Бритни «находилось в упадке с момента окончания опеки». Звезда часто не принимает свое лекарство, употребляет алкоголь и различные наркотики. Это особенно опасно, ведь у нее уже были проблемы с зависимостью от психотропных веществ.

Кроме этого, ее нынешний парень Пол Солиз - ненадежен. Он имеет криминальное прошлое и «руководит его домом и его жизнью».

«Все источники, с которыми мы разговаривали, говорят, что прекращение опеки было огромным заблуждением, хотя они добавляют, что ее отец, Джейми Спирс, больше не был соответствующим человеком, чтобы управлять всем, в основном из-за того, что певица начала его сильно ненавидеть», - говорится в статье.

Отметим, что фанаты Бритни помогли ей освободиться от опеки отца. Это произошло 12 ноября 2021 года.

Впрочем, сейчас девушка не контролирует себя. У нее бывают «резкие перепады настроения, она часто впадает в ярость, заканчивающуюся физическим насилием. Бывают случаи, когда нам говорят, что с ней невозможно общаться, потому что она не может вести рациональный разговор».

Друзья звезды обратились к журналистам, что история получила огласку и над Бритни снова установили опеку.

«Каждый источник, с которым мы говорили, говорит, если дела будут продолжаться так, как они идут, Бритни окажется в серьезной опасности», - отметили в издании.