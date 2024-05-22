Вчера вечером, 21 мая, шеф-повара ресторанов, попавших в гид Michelin 2024 года, собрались в Центре Арво Пярта, чтобы получить таблички, отмечающие их членство в семье Michelin. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, с каким восторгом эстонские шеф-повара получают признание от Michelin 2024
Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) подписал соглашение с Michelin в феврале 2022 года. Это национальное соглашение является обязательным условием для ежегодного объявления эстонских ресторанов, признанных Michelin. В 2022 году в гид Michelin попал 31 ресторан из Эстонии, в этом году – уже 35. С самого начала в Эстонии было два ресторана, отмеченных звездами: NOA Chef's Hall сохранил одну звезду, а ресторан 180° был удостоен двух звезд в прошлом году и в этом году.
«Признание Michelin - лучшая возможность привлечь молодых людей в нашу профессию и показать, что это отличная работа. Хороший ресторан работает как хорошая армия, где дисциплина идет рука об руку с постоянным обучением и новыми задачами. Я также могу с уверенностью сказать, что без ресторана NOA у нас не было бы этих звезд, это честное соревнование с глубоким уважением к труду друг друга», - сказал Маттиас Дитер, шеф-повар ресторана 180°.
Шеф-повар Тынис Сийгур, в третий раз получивший звезду ресторану NOA Chef's Hall, был рад, что признание Michelin увеличило количество посещений, особенно постоянных клиентов. «Если раньше наш постоянный клиент приходил раз в год, то теперь он попадает к нам гораздо чаще, причем это касается как эстонских гурманов, так и гостей из соседних стран», - говорит он.
Ресторан Kolm Sõsarat из Люллемяэ, вдали от эстонско-латвийской границы, впервые стал гидом Michelin, а также был удостоен зеленой звезды за экологичное приготовление пищи. Сырье выращивается самостоятельно или закупается поблизости. «Никто из нас не учился кулинарии, но признание Michelin показывает, что даже если ты родом из очень маленького местечка, далеко от Люллемяэ в Старой Выроме, но ты веришь в то, что делаешь, и в дух традиций, которые ты усвоил с нуля - все получится», - сказала Трийн Рятсеп.
По словам Дианы Тимберг, генерального директора отеля и ресторана Lydia Hõlm, после того, как они получили гид Michelin, количество посетителей значительно увеличилось. «Это были дни недели, понедельник-вторник стал новой пятницей», - описала влияние Michelin Тимберг.
«После получения признания Michelin мы можем почувствовать изменение ожиданий клиентов, это поставило перед нами задачу постоянно поддерживать высокую планку как в предлагаемых блюдах, так и в обслуживании. Большую радость и чувство перспективы вызывает тот факт, что у сотрудников резко возросла профессиональная гордость. Они не рассматривают нынешнюю работу как нечто временное, а хотят связать свое будущее со сферой гостеприимства, узнать больше и сделать карьеру в этой сфере. Felllini работает уже одиннадцать лет, но это явное изменение за последние два года», - отметила владелица действующего в Вильянди ресторана Fellini Мерит Берзин.
Признание Michelin подчеркивает, прежде всего, индивидуальность приготовления, высококачественное сырье и хорошее обслуживание, а не эксклюзивность, доступную лишь избранным. С самого начала в Эстонии были представлены все награды, в том числе лучшие гурманы звездных ресторанов, а также ресторанная еда, признанная за отличное соотношение цены и качества. Число зеленых звезд, демонстрирующих превосходство экологически безопасного приготовления пищи, также увеличивается с каждым годом. «Меня радует, что Эстония в целом - действительно сильная продовольственная страна, у нас есть несколько ресторанов, отмеченных знаком Michelin, и за пределами столицы. Это совсем не распространено в Европе. Например, в Дании, которая имеет отличную гастрономическую репутацию, рестораны Michelin в основном сосредоточены в Копенгагене», - отметила Лийна Мария Лепик, руководитель международных служб EIS, которая три года назад помогла привлечь Michelin в страну.
Рестораны, попавшие в гид Michelin 2024:
· Новички – Nok Nok, RADIO, ÂME;
· Michelin рекомендует – Alexander, Barbarea, Gianni, Art Priori, 38;
· Michelin рекомендует – Hõlm, Horisont, Joyce, Lahepere Villa, Lee;
· Michelin рекомендует – Mere 38, Mon Repos, Moon, Paju Villa, Pull;
· Michelin рекомендует – Puri, R14, Rado Tallinn ja Rado Haapsalu, Tchaikovsky, Wicca;
· Bib Gourmand – Härg, Mantel ja Korsten, Fellin, Tuljak, Lore, NOA;
· Зеленая звезда – Kolm sõsarat, Fotografiska, Soo;
· Одна звезда – NOA Chef»s Hall;
· Две звезды – 180°.