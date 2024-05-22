ГАЛЕРЕЯ Смотри, с каким восторгом эстонские шеф-повара получают признание от Michelin 2024

Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) подписал соглашение с Michelin в феврале 2022 года. Это национальное соглашение является обязательным условием для ежегодного объявления эстонских ресторанов, признанных Michelin. В 2022 году в гид Michelin попал 31 ресторан из Эстонии, в этом году – уже 35. С самого начала в Эстонии было два ресторана, отмеченных звездами: NOA Chef's Hall сохранил одну звезду, а ресторан 180° был удостоен двух звезд в прошлом году и в этом году.

«Признание Michelin - лучшая возможность привлечь молодых людей в нашу профессию и показать, что это отличная работа. Хороший ресторан работает как хорошая армия, где дисциплина идет рука об руку с постоянным обучением и новыми задачами. Я также могу с уверенностью сказать, что без ресторана NOA у нас не было бы этих звезд, это честное соревнование с глубоким уважением к труду друг друга», - сказал Маттиас Дитер, шеф-повар ресторана 180°.

Шеф-повар Тынис Сийгур, в третий раз получивший звезду ресторану NOA Chef's Hall, был рад, что признание Michelin увеличило количество посещений, особенно постоянных клиентов. «Если раньше наш постоянный клиент приходил раз в год, то теперь он попадает к нам гораздо чаще, причем это касается как эстонских гурманов, так и гостей из соседних стран», - говорит он.