ФОТО «Кто вообще додумался до этого?!» Жители эстонского города недовольны его изменением

«Тогда, когда площадь в Кярдла еще была красивой. Верю, что многие еще помнят, какой красивим тогда был наш город», - пишет Лайви в группе Facebook «Hiiumaa Heaks». Она до сих пор не понимает, зачем было обновлять центральную площадь, когда прежняя была такой красивой. Оказывается, у Лайви много единомышленников, которые также тоскуют по «летним чашкам».