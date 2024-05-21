ФОТО «Кто вообще додумался до этого?!» Жители эстонского города недовольны его изменением

Весна принесла жителям Кярдла тоску по прежней центральной площади, которая выделялась своей красотой. «Многие еще помнят, каким красивым был Кярдла раньше», - говорит Лайви, разместившая фотографии в группе Facebook Hiiumaa Heaks. Под фотографиями идет оживленная дискуссия, в которой критикуются «кучи» и «киоски», находящиеся посреди городской площади.
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«Тогда, когда площадь в Кярдла еще была красивой. Верю, что многие еще помнят, какой красивим тогда был наш город», - пишет Лайви в группе Facebook «Hiiumaa Heaks». Она до сих пор не понимает, зачем было обновлять центральную площадь, когда прежняя была такой красивой. Оказывается, у Лайви много единомышленников, которые также тоскуют по «летним чашкам».