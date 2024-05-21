Ср, 22.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО «Кто вообще додумался до этого?!» Жители эстонского города недовольны его изменением

Трийн Роос
Copy
Фото: arhitektuuripreemiad.ee

Весна принесла жителям Кярдла тоску по прежней центральной площади, которая выделялась своей красотой. «Многие еще помнят, каким красивым был Кярдла раньше», - говорит Лайви, разместившая фотографии в группе Facebook Hiiumaa Heaks. Под фотографиями идет оживленная дискуссия, в которой критикуются «кучи» и «киоски», находящиеся посреди городской площади.

«Тогда, когда площадь в Кярдла еще была красивой. Верю, что многие еще помнят, какой красивим тогда был наш город», - пишет Лайви в группе Facebook «Hiiumaa Heaks». Она до сих пор не понимает, зачем было обновлять центральную площадь, когда прежняя была такой красивой. Оказывается, у Лайви много единомышленников, которые также тоскуют по «летним чашкам».

«Эти кучи просто безобразны, как и эти ужасные киоски посреди площади», - заявляет Лайви о нынешней площади. «Люди все равно не забывают ту красивую площадь, хотя прошло много лет с тех пор, как ее реконструировали», - добавляет она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх