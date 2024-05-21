ВИДЕО Из-за сильной турбулентности на борту самолета погиб пассажир, более 50 пострадали

Ранения получили 53 пассажира и один член экипажа. Семь человек находятся в критическом состоянии, сообщил на пресс-конференции генеральный директор аэропорта «Суварнабхуми» Киттипонг Киттикачорн.

Лайнер Boeing 777-300ER был перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени (08:00 GMT). На борту рейса SQ 321 находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в заявлении авиакомпании.

Как сообщает BBC один человек погиб и по меньшей мере 54 получили ранения в самолете компании Singapore Airlines, летевшем рейсом из Лондона в Сингапур и попавшем в сильную турбулентность.

Images have emerged from inside SQ321 after hitting severe turbulence while enroute to Singapore, killing one passenger. https://t.co/sPhFfVr1Tb pic.twitter.com/IngvtijtAD — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 21, 2024

Один из пассажиров рейса, 28-летний Дзафран Азмир рассказал агентству Reuters, как развивались события.

«Самолет внезапно накренился, его затрясло, вдруг произошло резкое падение - все сидящие и не пристегнутые ремнями безопасности сразу же взлетели под потолок».

«Некоторые ударились головами о багажные полки так сильно, что там остались вмятины, ударились о места, где находятся светильники и маски - они были пробиты насквозь», - вспоминает Азмир.

Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям.