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ВИДЕО Из-за сильной турбулентности на борту самолета погиб пассажир, более 50 пострадали

Limon.ee
Обновлено 21 мая 2024, 20:13
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Приземляющийся самолет. Иллюстративное фото.
Приземляющийся самолет. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Один человек погиб и по меньшей мере 54 получили ранения в самолете компании Singapore Airlines, летевшего рейсом из Лондона в Сингапур, который попал в сильную турбулентность, пишет MIXNEWS.

Ранения получили 53 пассажира и один член экипажа. Семь человек находятся в критическом состоянии, сообщил на пресс-конференции генеральный директор аэропорта «Суварнабхуми» Киттипонг Киттикачорн.

Лайнер Boeing 777-300ER был перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени (08:00 GMT). На борту рейса SQ 321 находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в заявлении авиакомпании.

Как сообщает BBC один человек погиб и по меньшей мере 54 получили ранения в самолете компании Singapore Airlines, летевшем рейсом из Лондона в Сингапур и попавшем в сильную турбулентность.

Один из пассажиров рейса, 28-летний Дзафран Азмир рассказал агентству Reuters, как развивались события.

«Самолет внезапно накренился, его затрясло, вдруг произошло резкое падение - все сидящие и не пристегнутые ремнями безопасности сразу же взлетели под потолок».

«Некоторые ударились головами о багажные полки так сильно, что там остались вмятины, ударились о места, где находятся светильники и маски - они были пробиты насквозь», - вспоминает Азмир.

Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям.

«Я глубоко опечален, узнав об инциденте на борту рейса SQ321 авиакомпании Singapore Airlines из лондонского Хитроу в Сингапур», - написал он в фейсбуке.

Компания выразила «глубочайшие соболезнования семье погибшего».

В сообщении также говорится, что компания сотрудничает с властями Таиланда в оказании медицинской помощи пассажирам и направляет в Бангкок команду для оказания любой необходимой дополнительной помощи.

Власти Таиланда направили в аэропорт Суварнабхуми машины скорой помощи и бригады спасателей.

Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям.

Пока неясно, что именно произошло на борту лайнера.

Турбулентность в полете - дело обычное, и, как правило, не вызывает беспокойства. Однако серьезные инциденты, да еще закончившиеся смертью человека, случаются крайне редко.

Иногда области турбулентности можно предсказать, а пилоты лайнеров, попавших в турбулентную зону, предупреждают своих коллег на других самолетах о том, где она находится.

Однако иногда турбулентность возникает внезапно и экипаж может оказаться к ней не готов.

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