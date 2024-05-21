Один человек погиб и по меньшей мере 54 получили ранения в самолете компании Singapore Airlines, летевшего рейсом из Лондона в Сингапур, который попал в сильную турбулентность, пишет MIXNEWS.
ВИДЕО ⟩ Из-за сильной турбулентности на борту самолета погиб пассажир, более 50 пострадали
Ранения получили 53 пассажира и один член экипажа. Семь человек находятся в критическом состоянии, сообщил на пресс-конференции генеральный директор аэропорта «Суварнабхуми» Киттипонг Киттикачорн.
Лайнер Boeing 777-300ER был перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени (08:00 GMT). На борту рейса SQ 321 находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в заявлении авиакомпании.
Как сообщает BBC один человек погиб и по меньшей мере 54 получили ранения в самолете компании Singapore Airlines, летевшем рейсом из Лондона в Сингапур и попавшем в сильную турбулентность.
Images have emerged from inside SQ321 after hitting severe turbulence while enroute to Singapore, killing one passenger. https://t.co/sPhFfVr1Tb pic.twitter.com/IngvtijtAD— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 21, 2024
Один из пассажиров рейса, 28-летний Дзафран Азмир рассказал агентству Reuters, как развивались события.
«Самолет внезапно накренился, его затрясло, вдруг произошло резкое падение - все сидящие и не пристегнутые ремнями безопасности сразу же взлетели под потолок».
«Некоторые ударились головами о багажные полки так сильно, что там остались вмятины, ударились о места, где находятся светильники и маски - они были пробиты насквозь», - вспоминает Азмир.
Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям.
«Я глубоко опечален, узнав об инциденте на борту рейса SQ321 авиакомпании Singapore Airlines из лондонского Хитроу в Сингапур», - написал он в фейсбуке.
Компания выразила «глубочайшие соболезнования семье погибшего».
В сообщении также говорится, что компания сотрудничает с властями Таиланда в оказании медицинской помощи пассажирам и направляет в Бангкок команду для оказания любой необходимой дополнительной помощи.
Власти Таиланда направили в аэропорт Суварнабхуми машины скорой помощи и бригады спасателей.
Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство окажет помощь пассажирам и их семьям.
Пока неясно, что именно произошло на борту лайнера.
Турбулентность в полете - дело обычное, и, как правило, не вызывает беспокойства. Однако серьезные инциденты, да еще закончившиеся смертью человека, случаются крайне редко.
Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv— Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024
Иногда области турбулентности можно предсказать, а пилоты лайнеров, попавших в турбулентную зону, предупреждают своих коллег на других самолетах о том, где она находится.
Однако иногда турбулентность возникает внезапно и экипаж может оказаться к ней не готов.