ФОТО Неожиданно! В воскресенье в Южной Эстонии выпал крупный град

Во вторник синоптик Кайро Кийцак сообщил в Facebook, что в деревне Тагула в Валгамаа в воскресенье вечером с неба выпал град диаметром менее 2 сантиметров.

«Был нанесен ущерб как растениям, так и теплицам», - пишет Кийцак, который также опубликовал фотографию крупных градин.

Утром в понедельник Агентство окружающей среды сообщило, что в понедельник зона низкого давления, простирающаяся от России до Эстонии, переместится в направлении восток-юго-восток, а область высокого давления, которая усилится на севере, расширится в южном направлении.

На юге Эстонии ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся порывами ветра более 15 м/с, а иногда и градом.

Однако синоптики обещают теплые летние температуры на всю неделю.