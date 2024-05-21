«Был нанесен ущерб как растениям, так и теплицам», - пишет синоптик Кайро Кийцак в Facebook. В воскресенье в Южной Эстонии выпал крупный град.
ФОТО ⟩ Неожиданно! В воскресенье в Южной Эстонии выпал крупный град
Во вторник синоптик Кайро Кийцак сообщил в Facebook, что в деревне Тагула в Валгамаа в воскресенье вечером с неба выпал град диаметром менее 2 сантиметров.
«Был нанесен ущерб как растениям, так и теплицам», - пишет Кийцак, который также опубликовал фотографию крупных градин.
Утром в понедельник Агентство окружающей среды сообщило, что в понедельник зона низкого давления, простирающаяся от России до Эстонии, переместится в направлении восток-юго-восток, а область высокого давления, которая усилится на севере, расширится в южном направлении.
На юге Эстонии ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся порывами ветра более 15 м/с, а иногда и градом.
Однако синоптики обещают теплые летние температуры на всю неделю.