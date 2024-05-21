«Исполняю свои желания»: известный эстонский музыкант покоряет Карибское море и делится планами на будущее

«Я давно мечтал заняться парусным спортом, и теперь я постепенно исполняю свои желания. Когда-то у меня был план совершить кругосветное путешествие на яхте. В какой-то момент я подумал, что, может быть, стоит оставить эту идею пересечения Атлантики. В последнее время я задумываюсь, может быть, и вовсе стоит отказаться от этого», - размышляет он.

Однако это не значит, что мужчина отказывается от морских приключений. «Осенью я запланировал присоединиться к одной компании и сделать двухнедельную поездку, и если меня пригласят на роль матроса, я с удовольствием отправлюсь», - говоритмузыкант.

На море Сал-Саллер - опытный человек, он плавает с переменным успехом уже четверть века.

«Наверное, около 25 лет, я даже удивляюсь, как это возможно», - усмехнулся он.

В начале своих морских путешествий музыкант плавал по морю совершенно без лицензий. «Я плавал под финским флагом, когда жил там, и там не требовались никакие лицензии. Теперь я уже долгое время в Эстонии, и чтобы пойти матросом, нужно иметь необходимые документы, но если хочешь сам управлять, то должен получить соответствующие права. Мне показали первые шаги, конечно, нельзя было просто сразу взять штурвал и пойти!» - рассказывает он.

«Кажется, я был в море один или два раза на этой нашей яхте. Я сразу взял с собой друга из Эстонии и проплыл из Хельсинки в Таллинн, а затем по Таллиннскому заливу. Позже я плавал из Таллинна через Хаапсалу, Хийумаа, Виртсу и в Пярну», - описывал он одно из своих первых дно из первых больших начинаний.