Владелец маломерного судна и обладатель капитанских прав, Хендрик Сал-Саллер, недавно осуществил свою давнюю мечту, отправившись в плавание по Карибскому морю в стиле пирата. «Я давно мечтал заняться парусным спортом, и теперь я постепенно исполняю свои желания», – поделился Хендрик.
«Исполняю свои желания»: известный эстонский музыкант покоряет Карибское море и делится планами на будущее
Музыкант рассказал о своем путешествии в ярких красках. «Последняя поездка на Карибы была незабываемой. Мое представление о Карибах, как о месте с гладкой водой и прозрачными лагунами, оказалось лишь частично верным. Там действительно такие красоты, но на самом деле, ветер там дует две недели подряд со скоростью до 10 метров в секунду и больше. Он постоянно дует в одном направлении», – поделился Сал-Саллер в интервью программе Õhtu!. «Я понимаю, что яхтсмену нужен ветер, но в какой-то момент все же хочется обойтись без него», - добавил он.
«Иногда заходишь в какую-нибудь бухту, думаешь, что спокойно постоишь, что-то сделаешь, отдохнешь, а там всё равно, черт возьми, дует», - смеялся он.
По словам музыканта, дни, проведенные в море, были организованы на высшем уровне. «Была такая система, что каждый день кто-то из нас выступал в роли капитана, и он нес ответственность за определенные задачи, но при этом никто не перегружался работой. Если требовалось сделать небольшое действие для поддержания корабля на плаву и сохранения здоровья команды, капитан выбирал члена экипажа, который бы отвечал за это. Скрывать не буду, меня довольно часто выбирали для этой роли, даже когда я не был капитаном - с этим я справлялся на отлично», - признался он.
«Все прошло замечательно, потому что это был и отдых, и учебная поездка одновременно. Если хотелось, можно было покататься на яхте или просто хорошо отдохнуть - мы не стеснялись! Иногда были длинные переходы, иногда мы останавливались у какого-нибудь острова», - рассказывает Сал-Саллер.
«Я давно мечтал заняться парусным спортом, и теперь я постепенно исполняю свои желания. Когда-то у меня был план совершить кругосветное путешествие на яхте. В какой-то момент я подумал, что, может быть, стоит оставить эту идею пересечения Атлантики. В последнее время я задумываюсь, может быть, и вовсе стоит отказаться от этого», - размышляет он.
Однако это не значит, что мужчина отказывается от морских приключений. «Осенью я запланировал присоединиться к одной компании и сделать двухнедельную поездку, и если меня пригласят на роль матроса, я с удовольствием отправлюсь», - говоритмузыкант.
На море Сал-Саллер - опытный человек, он плавает с переменным успехом уже четверть века.
«Наверное, около 25 лет, я даже удивляюсь, как это возможно», - усмехнулся он.
В начале своих морских путешествий музыкант плавал по морю совершенно без лицензий. «Я плавал под финским флагом, когда жил там, и там не требовались никакие лицензии. Теперь я уже долгое время в Эстонии, и чтобы пойти матросом, нужно иметь необходимые документы, но если хочешь сам управлять, то должен получить соответствующие права. Мне показали первые шаги, конечно, нельзя было просто сразу взять штурвал и пойти!» - рассказывает он.
«Кажется, я был в море один или два раза на этой нашей яхте. Я сразу взял с собой друга из Эстонии и проплыл из Хельсинки в Таллинн, а затем по Таллиннскому заливу. Позже я плавал из Таллинна через Хаапсалу, Хийумаа, Виртсу и в Пярну», - описывал он одно из своих первых дно из первых больших начинаний.