ВИДЕО Женщина доплатила за гостиничный номер с видом на море: потом оказалось, что это фотообои

Туристка и инфлюенсерша Клариса Мургия из Аргентины пожаловалась на обман со стороны администрации отеля, где она остановилась на отдыхе. Женщина обнаружила, что в ее номере вместо роскошного вида на море висят обычные фотообои.

Клариса специально доплатила за этот номер, ведь ей пообещали «удивительные виды», которые запомнятся на всю жизнь, но когда она приехала в отель и посмотрела комнату, то быстро обнаружила, что тихая гавань, парусник и горный хребет за окном - элементарная подделка.

К стене здания по соседству за окном был приклеен гигантский плакат с изображением морского побережья. Под определенным углом он выглядит так же как и настоящий пейзаж. Однако стоит только отвести камеру в сторону, как начинают виднеться реалии мрачного переулка - белая полуразрушенная стена и ряды окон с решетками.

Путешественница пожаловалась на обман на своей странице в TikTok, опубликовав видео с подписью «Ожидания vs реальность».

«Сняла отель с видом на море. Я чувствую себя обманутой, чуваки», - сказала автор ролика в кадре.

Ее клип быстро набрал более 3 миллионов просмотров. Зрители были в истерике и смеялись от увиденного.

«Вот почему я всегда сначала смотрю номер, прежде чем заплатить за него»;

«Даже мой бывший столько не врал»;

«Это видео наглядно показывает, как мне везет в жизни».