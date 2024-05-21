ФОТО Наоми Кэмпбелл повторила свой образ из 1996 года на Каннском кинофестивале

На днях Наоми Кэмпбелл стала гостьей 77-го Каннского кинофестиваля.

53-летняя супермодель появилась на премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». При этом модель затмила собой не только всех присутствующих гостей, но даже исполнительницу главной роли Ани Тейлор-Джой.

Кэмпбелл выбрала для традиционной красной ковровой дорожки черное винтажное платье в пол от Chanel couture с квадратной зоной декольте, жемчужными бретельками и юбкой с прозрачными вставками, сквозь которые были видны трусики-танго.

Наоми Кэмпбелл в Каннах. Фото: SARAH MEYSSONNIER

Примечательно, что Наоми повторила свой образ из 1996 года.

Тогда красотка блистала на Неделе моды в Париже в том же платье из коллекции Карла Лагерфельда, чьей музой Кэмпбел оставалась долгие годы.

Наоми Кэмпбелл справа от Карла Лагерфельда в том же самом платье, 1996 год. Фото: PIERRE VERDY