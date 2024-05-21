53-летняя супермодель предстала в том же платье от Карла Лагерфельда.
ФОТО ⟩ Наоми Кэмпбелл повторила свой образ из 1996 года на Каннском кинофестивале
На днях Наоми Кэмпбелл стала гостьей 77-го Каннского кинофестиваля.
53-летняя супермодель появилась на премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». При этом модель затмила собой не только всех присутствующих гостей, но даже исполнительницу главной роли Ани Тейлор-Джой.
Кэмпбелл выбрала для традиционной красной ковровой дорожки черное винтажное платье в пол от Chanel couture с квадратной зоной декольте, жемчужными бретельками и юбкой с прозрачными вставками, сквозь которые были видны трусики-танго.
Примечательно, что Наоми повторила свой образ из 1996 года.
Тогда красотка блистала на Неделе моды в Париже в том же платье из коллекции Карла Лагерфельда, чьей музой Кэмпбел оставалась долгие годы.