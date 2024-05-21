ДЕНЬ В ПАРИЖЕ Хотите устроить идеальный отдых? Вот несколько советов

Перевод: Влада Лаевалинд

Где остановиться

Отель Le Bristol Paris - воплощение французской элегантности, а 190 номеров, оформленных по индивидуальному заказу, наверняка понравятся самому взыскательному путешественнику. Почти в каждом уголке спрятаны секреты, включая один из лучших видов на Париж. При бронировании попросите номер с видом на Эйфелеву башню, чтобы утром вы могли открыть балкон и полюбоваться этим незабываемым видом. Хотите поесть после заселения? Гостям не нужно далеко ехать, чтобы насладиться лучшей едой в городе. На территории отеля есть два ресторана, отмеченных звездами MICHELIN, - Epicure (три звезды) и Brasserie 114 Faubourg (одна звезда).

Самый удобный способ исследовать город - на велосипеде. Фото: Shutterstock

Чем заняться

Возьмите напрокат велосипед - вы найдете их по всему Парижу. Большинство фирм предлагают их по ценам, аналогичным эстонским. Планируйте свою поездку так, чтобы насладиться живописными достопримечательностями вдоль берегов Сены.

Atelier de Lumiere: погрузитесь в мир искусства как никогда раньше, посетив сталелитейную мастерскую XIX века, которая теперь превратилась в центр цифрового и современного искусства.

Чтобы устроить пикник с видом, зайдите в буланжери и купите багет примерно за евро, а затем отправляйтесь к Эйфелевой башне. Вместо того чтобы подниматься на самый верх, идите на лужайки вокруг башни, где вы сможете расслабиться и наслаждаться видом столько, сколько захотите.

Пикник с видом. Фото: Shutterstock

Что поесть