Планируете однодневную поездку в Париж? Тогда вам подойдет только лучшее из лучшего. Вот несколько советов, где можно остановиться, поесть и погулять.
ДЕНЬ В ПАРИЖЕ ⟩ Хотите устроить идеальный отдых? Вот несколько советов
Перевод: Влада Лаевалинд
Где остановиться
Отель Le Bristol Paris - воплощение французской элегантности, а 190 номеров, оформленных по индивидуальному заказу, наверняка понравятся самому взыскательному путешественнику. Почти в каждом уголке спрятаны секреты, включая один из лучших видов на Париж. При бронировании попросите номер с видом на Эйфелеву башню, чтобы утром вы могли открыть балкон и полюбоваться этим незабываемым видом. Хотите поесть после заселения? Гостям не нужно далеко ехать, чтобы насладиться лучшей едой в городе. На территории отеля есть два ресторана, отмеченных звездами MICHELIN, - Epicure (три звезды) и Brasserie 114 Faubourg (одна звезда).
Чем заняться
Возьмите напрокат велосипед - вы найдете их по всему Парижу. Большинство фирм предлагают их по ценам, аналогичным эстонским. Планируйте свою поездку так, чтобы насладиться живописными достопримечательностями вдоль берегов Сены.
Atelier de Lumiere: погрузитесь в мир искусства как никогда раньше, посетив сталелитейную мастерскую XIX века, которая теперь превратилась в центр цифрового и современного искусства.
Чтобы устроить пикник с видом, зайдите в буланжери и купите багет примерно за евро, а затем отправляйтесь к Эйфелевой башне. Вместо того чтобы подниматься на самый верх, идите на лужайки вокруг башни, где вы сможете расслабиться и наслаждаться видом столько, сколько захотите.
Что поесть
Хорошая еда - это, безусловно, важная составляющая прекрасного путешествия. Чтобы быть уверенным в том, что вы сможете насладиться вкусными блюдами во время путешествия, обратитесь к TripAdvisor и найдите лучшие места в мире.
TripAdvisor составил рейтинг лучших мест для гурманов в 2023 году на основе отзывов путешественников. Согласно отзывам, в Европе находится наибольшее количество регионов, предлагающих лучшие кулинарные впечатления, ведь семь из десяти лучших мест в рейтинге сервиса находятся именно в Европе.
И регион, признанный лучшим, также находится в Европе. Неудивительно, что лидирует Италия, три города которой попали в этот список. Город, признанный лучшим кулинарным регионом года, также находится в Италии - этот титул принадлежит Риму. Великолепная кухня средиземноморской страны и увлекательная история подтверждают, что Италию обязательно нужно посетить каждому любителю еды хотя бы раз.
Но, конечно же, в список попал и Париж. Любимец туристов занял пятое место в этом рейтинге.
Найти кафе Coutume несложно - в городе их несколько, но самое любимое место - их флагман на улице де Бабилон. Здесь гости могут заказать любой кофе из хорошо подобранного меню различных сортов. Помимо кофе, в меню бранча есть пышные блинчики, яйца и тартины с невероятными начинками.
Если вы ищете непритязательный способ пообедать, но при этом хотите насладиться вкусами мирового класса в Париже, отправляйтесь в Les Enfants du Marchés. В этом скромном ресторане, расположенном в углу одного из старейших рынков Парижа, подают вкуснейшие блюда из морепродуктов.
Быстро и незабываемо поужинайте в Avant Comptoir de la Terre. Это место, предлагающее легкие ужины и вкусные вина, нравится как путешественникам, так и местным жителям.