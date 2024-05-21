ВКУСНАЯ НАГРАДА 35 ресторанов Эстонии получили признание MICHELIN: в списке четыре новичка!

Гвендал Пуленнек, международный директор ресторанного гида MICHELIN, заявил, что они рады приветствовать 4 новых ресторана в списке ресторанного гида MICHELIN Эстонии. «Каждый из них имеет свою ценность и привносит разнообразие, но особого внимания заслуживает Kolm Sõsarat, находящийся в Люллемяэ в Валгамаа. Ресторан удостоен зеленой звезды MICHELIN за экологически чистую гастрономию высшего уровня. Kolm Sõsarat обогащает выбор ресторанного гида благодаря своим уважительным принципам и владельцам, излучающим тепло и преданность делу. Это действительно особенное место. Также следует отметить рестораны 180° by Matthias Diether и NOA's Chef's Hall, которые сохранили две и одну звезды MICHELIN соответственно. Впечатляет способность ресторана год за годом поддерживать такой высокий кулинарный уровень и последовательность», - сказал он.