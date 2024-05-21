Знаменитая американская певица и актриса Кэти Перри во время проведения финала конкурса American Idol бросила в толпу зрителей кусок пиццы. Такая выходка знаменитости возмутила многих ее поклонников. Поклонники были возмущены поведением Кэти Перри на сцене популярного шоу. Люди с негодованием прокомментировали поступок певицы, сообщает Daily Mail.
ВИДЕО ⟩ «Они – фанаты, а не собаки!» На американскую певицу обрушился шквал критики
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram соответствующее видео, которое подписала: «Пицца, мое сердце всегда будет на сцене #Idol». В клипе фанаты пытаются поймать кусок, прежде чем он упадет на землю, а Перри пожав плечами, с невозмутимым видом говорит: «Пусть едят пиццу!».
Это не первая подобная выходка певицы. Фанаты отметили, что 39-летняя номинантка на премию Грэмми таким поступком воссоздала свое вирусное видео 2022 года, когда она во время записи финала 22 сезона сериала конкурса певцов ABC в ночном клубе Лас-Вегаса швыряла в толпу кусочки пиццы на бумажных тарелках, как фрисби.
Ее поклонники были очень возмущены таким пренебрежительным отношением к зрителям и оставили много гневных комментариев под опубликованным видео: «Они - фанаты, а не собаки», «Чертова Кэти Перри», «Она мне нравится… но это неправильно!», «Истеричка», «Это было глупо и неуважительно», «Я бы взял эту пиццу и бросил бы ей обратно», «Очень грустно видеть, что такое происходит», «Ужас. Никто не должен играть с едой. Ужасный пример. Тут действительно не над чем смеяться», «Худшая шутка из всех, что я видел. Она всегда так делает, делает только себе хуже», «Это так грубо», «Я бы разозлилась, если бы это испортило мой наряд. Подняла бы его с пола и бросила обратно в ее белое платье, а затем станцевала. Интересно, посчитала ли бы она это смешным».