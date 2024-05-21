ФОТО Белла Хадид вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в прозрачном платье

Для выхода Белла выбрала смелый образ: она появилась в прозрачном платье Saint Laurent на голое тело.

Белла Хадид на Каннском кинофестивале. Фото: JM HAEDRICH/SIPA

Фильм «Ученик» режиссера Али Аббаси рассказывает о ранних годах бизнесмена и бывшего президента США Дональда Трампа, который в 1970-х годах занимался недвижимостью в Лос-Анджелесе, и его отношениях с политиком Роем Коном, который был его наставником.

В последнее время Белла приостановила модельную карьеру и редко выходит в свет: сначала причиной стала болезнь Лайма, от которой она долго лечилась. А позже, после начала конфликта между Израилем и Палестиной, Белла потеряла много контрактов из-за высказываний в поддержку жителей Палестины. Отметим, что модель палестинского происхождения часто публиковала такие посты еще до обострения конфликта, за что ее часто блокировали в Instagram.

Белла Хадид на Каннском кинофестивале. Фото: LOIC VENANCE

В последнее время Белла проводит много времени на ранчо вместе со своим новым возлюбленным, профессиональным наездником Аданом Бануэлосом. Недавно она также запустила собственный парфюмерный бренд под названием Orebellа, на мероприятии ее поддержали близкие и новый возлюбленный.