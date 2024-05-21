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ФОТО Молодчина! Эстонский альпинист взошел на вершину Эвереста

Limon.ee
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Фото: Erakogu

21 мая в 2:44 утра эстонский альпинист Каспар Ээвальд покорил вершину Эвереста высотой 8849 метров, став восьмым эстонцем, достигшим этой цели. 

«Можно немного порадоваться, но основное празднование нужно отложить до того момента, когда он благополучно вернется в лагерь. Хоть подъем невероятно труден и требует много времени, спускаться намного опаснее. Большинство несчастных случаев и смертей происходит именно при спуске, так как, например, горная болезнь всегда начинается через время. Может возникнуть момент, когда человек просто не может продолжать спуск и остается на месте. Не говоря уже о неверных движениях и шагах, вызванных усталостью. В любом случае, да, вершина достигнута, но громкие празднования будут уместны, когда он спустится вниз, потому что достижение вершины - это только половина успеха», - говорится в публикации на странице Каспара в Facebook.

Первым эстонцем, покорившим вершину мира, стал мира Алар Сикк в 2003 году. В 2011 году туда поднялись Танель Туулевески и Андрас Каасик.

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