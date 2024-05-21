ФОТО Актриса Эстонского драматического театра отметила день рождения и поделилась милыми фото

«Этот маленький ландыш у меня на руках - самый прекрасный подарок, который мне подарила жизнь. Спасибо за всю любовь и поздравления, которые я сегодня получила!» - написала она под фото, добавив хэштег #лучшаяжизнь.

Под милым фото написали множество поздравлений. «Ещё больше счастья тебе, дорогая Марта. Волшебства и приятного майского времени!» - пожелала, например, Лийси Ээсмаа. Поздравления передают также актрисы Урсула Ратасепп и Миртель Похла.

В августе прошлого года у актрисы Марты Лаан и Нильса Оскара Йыги родилась дочь. «Дочь ночи древних огней. Спасибо, что ты пришла!» - написал она под фотографией в Instagram.