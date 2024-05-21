Сильвестр Сталлоне в 27 годовщину брака с женой показал фото с их свадьбы

Звезда боевиков вместе со своей женой Дженнифер Флавин отмечает годовщину свадьбы. Влюбленные уже 27 лет живут в официальном статусе супругов. В своем Instagram Сталлоне поздравил возлюбленную с важной датой.

Кроме того, актер поделился архивными кадрами с их свадьбы. На празднике Сталлоне был одет в черный костюм с бабочкой, а его возлюбленная – в белое сдержанное платье, а образ невесты она дополнила длинной фатой.

Сильвестр Сталлоне показал, как они с Дженнифер Флавин радостно обменивались свадебными обетами. Также на фото было изображено, как молодожены разрезали праздничный торт.

«27 лет с любовью всей моей жизни», – подписал кадры актер.

Отметим, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. Вместе они воспитывают троих дочерей – Софию, Систин и Скарлетт. В августе 2022 года супругам пришлось пережить непростой период. Флавин неожиданно подала на развод. Однако актер смог сохранить их отношения и удержать возлюбленную.