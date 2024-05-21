Когда отец кажется моложе мужа: Эминем выдал дочь замуж и станцевал с ней на свадьбе

О том, что 27-летняя наследница известного рэпера выйдет замуж, стало известно в феврале 2023 года. Девушка опубликовала трогательные кадры с возлюбленным, которые сделала после того, как он сделал ей предложение руки и сердца. «Краткий обзор выходных… 4.2.2023. Я люблю тебя, Эван», - писала она.

20 мая Хейли и ее избранник Эван Макклинток объявили, что в минувшую субботу сыграли свадьбу. Пара поделилась снимками с торжества, на котором был и звездный отец новоиспеченной жены.

Эминем вместе с дочерью растрогали всех присутствующих танцем отца и невесты. Для главного праздника в жизни Хейли исполнитель надел непривычный для него черный смокинг. Стоит отметить, 51-летний рэпер выглядел на празднике брутально, по большей части так казалось из-за темных очков. Может, с помощью них артист скрывал слезы?

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Хейли поделилась впечатлениями от свадьбы. «Проснулась женой… Мы не могли мечтать о лучшем и более красивом праздновании. Так много счастливых слез было пролито… Смех и улыбки… Мы чувствовали так много любви. Эван и я благодарим наши семьи и наших друзей, которые приехали, чтобы поддержать и стать частью новой главы нашей жизни», - писала новоиспеченная супруга в личном блоге.

Напомним, дочь Хейли Эминему подарила бывшая жена Ким Мэтерс. Начинающий рэпер не был готов к появлению малышки, но после новости о беременности возлюбленной ударился в работу ради благополучия семьи. Уже тогда у пары были разногласия, после рождения наследницы они не раз громко расставались.

К слову, Ким и Эминем женились дважды, но их отношения были обречены. После развода она часто попадала в неприятности и даже пыталась наложить на себя руки. Хейли публично не осуждала родителей за многочисленные скандалы. Она признавалась, что одинаково близка и с отцом, и с матерью.