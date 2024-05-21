Представитель Нидерландов на Евровидении-2024 впервые прокомментировал свою дисквалификацию

Представитель Нидерландов на Евровидении-2024 Йост Кляйн, которого отстранили от участия в гранд-финале, впервые появился на публике после дисквалификации. Певец лаконично прокомментировал скандал с его участием.

Как пишет издание AD, исполнитель выступил на музыкальном фестивале в Энсхеде. На сцене он спел свою песню Europapa, с которой должен был представить Нидерланды. Йост назвал себя «международным артистом».

«Теперь я международный артист, я делаю все возможное. Я знаю, что вы ждете от меня какого-то комментария, но я просто скажу, что люблю вас», - сказал на концерте певец.

Также Кляйн сообщил, что опубликовал в своем Instagram важное сообщение. На его странице появилась сториз Love always wins, что в переводе означает «Любовь всегда побеждает». Стоит указать, что сейчас трек Europapa - самая популярная песня среди всех представленных на «Евровидение-2024», сообщает «Дом Евровидения».

Что известно о скандале с Кляйном на Евровидении

За день до гранд-финала Кляйна не допустили к генеральной репетиции шоу, пишет Unian. Уже 11 мая стало известно, что певца подозревают в угрозах фотографу Евровидения. Кроме того, его обвинили в неподобающем отношении к оператору конкурса. Между исполнителем и съемочной группой произошел конфликт.

Причиной дисквалификации стало то, что действия Йоста угрожали персоналу конкурса, и певец нарушил правила Евровидения. Нидерландский общественный вещатель опровергает все обвинения и отметил, что артист не совершал насилия над оператором, а лишь сделал «угрожающий жест» в сторону камеры.