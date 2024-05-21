Зачем Меган Маркл прячет ноги под длинными платьями: эксперт назвал истинную причину

Но, оказывается, стилисты уже давно разобрались, почему же герцогиня Меган иногда носит слишком длинные платья, и причина этого очень банальна.

Ее рост 167 сантиметров, что соответствует среднему росту. Во время одного из выходов в Абудже в рамках той поездки в Нигерию герцогиня продемонстрировала образ в персиковом платье под названием Windsor из коллекции Heidi Merrick, которое практически волочилось по земле. А через несколько дней в Лагосе появилась в желтом платье-разлетайке без рукавов от Carolina Herrera, которое также было длины макси.

Стилист Рошель Уайт объяснила, что Меган, скорее всего, носит длинную одежду, закрывающую ее ноги, потому что она создает иллюзию роста, пишет express.co.uk. «Длинные платья и брюки, в зависимости от типа фигуры, могут помочь удлинить тело и форму. Они могут сделать вас выше и, в зависимости от стиля, помочь определить области тела, которые вы хотите либо подчеркнуть, либо скрыть», - говорит эксперт.

Таким образом герцогиня просто немного хитрит, хотя и делает это умело.