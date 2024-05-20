ФОТО «После такого я бы продал машину!» Владелец автомобиля обнаружил непрошеного гостя под капотом

Змеи активизировались и их можно встретить даже под капотом автомобиля, как это случилось в Кибуна в Харьюмаа. «В машину залез незваный гость», - говорится в описании фотографий, опубликованных в группе Facebook «EZ-дуны!». На фотографиях видно змею, забравшуюся под капот автомобиля.

Autost leitud madu. Фото: Erakogu

«Я бы оставил машину и пошел дальше пешком», - пишут в комментариях. «Ужасно! Теперь у меня паранойя! В змеях есть что-то отталкивающее и страшное».

«Если бы такая змея забралась в мою машину, то это была бы уже её машина!» - говорят многие. «Я бы бежал быстрее спринтера и кричал так громко, что лоси тоже убежали бы из леса», - говорит один из комментаторов.

«Пусть они вырубают леса и дальше для «элитных» домов, чтобы больше змей приползало к людям», - говорит комментатор, намекая на то, что постоянное строительство новых жилых районов лишает рептилий их мест обитания.

Madu, kes leiti autost. Фото: Erakogu