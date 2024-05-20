Фиона Харви, которую в сериале изобразили сталкершей, отрицала это на шоу у Пирса Моргана. Но оказалось, что комик не был ее единственной жертвой, пишет The Sun.
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Серийный сталкер ⟩ Героиня хита Netflix «Олененок» преследовала главу лейбористов Британии
Сериал Netflix «Олененок» стал новым хитом стримингового сервиса, собрав более 60 миллионов просмотров. В нем рассказывается о том, как комика-неудачника преследует женщина к которой он проявил симпатию и угостил кофе. Выяснилось, что у героини есть реальный прототип - это британка Фиона Харви. Она отрицала, что преследовала комика Ричарда Гэдда и грозилась подать в суд. А теперь начала засыпать злобными сообщениями политика-лейбориста Кейра Стармера.