Серийный сталкер Героиня хита Netflix «Олененок» преследовала главу лейбористов Британии

Сериал Netflix «Олененок» стал новым хитом стримингового сервиса, собрав более 60 миллионов просмотров. В нем рассказывается о том, как комика-неудачника преследует женщина к которой он проявил симпатию и угостил кофе. Выяснилось, что у героини есть реальный прототип - это британка Фиона Харви. Она отрицала, что преследовала комика Ричарда Гэдда и грозилась подать в суд. А теперь начала засыпать злобными сообщениями политика-лейбориста Кейра Стармера.

В распоряжении издания оказалось по меньшей мере 276 сообщений за восемь месяцев, причем нападала и на самого политика и на его семью. Также она упоминала в письмах и других британских политиков, включая Тони Блэра и Бориса Джонсона. И присылала Кейру видеозаписи с собой. Полицию проинформировали о том, что Фиона не ограничилась преследованиями только комика-неудачника Гэдда, который снял об этом сериал. В Лейбористской партии ситуацию не комментируют.