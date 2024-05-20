ВИДЕО Бывшая жена навестила Бена Аффлека в его доме на фоне слухов о разводе

52-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер навестила своего бывшего мужа Бена Аффлека на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес, сообщает Mirror.

По информации СМИ, Гарнер, которая родила в браке с актером троих детей, побывала в доме своего бывшего супруга. При этом недавно появились слухи, что Аффлек съехал из роскошного особняка, который они с Лопес выбирали почти два года.

Бен и его бывшая посетили футбольный матч, чтобы, чтобы поболеть за своего сына Сэмюэля, а затем было замечено, как Гарнер, выезжая на авто, ввела код безопасности на воротах дома, где сейчас живет Аффлек.

Что же касается его брака с Лопес, то он, по слухам из СМИ, трещит по всем швам. Некоторые инсайдеры и вовсе полагают, что до второй годовщины он распадется.

«На стене написано - все кончено. Они собираются развестись - и на этот раз Бен не виноват! Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может изменить ее. Это никак не могло продолжаться», - сообщил журналу InTouch один из инсайдеров.

Другой информатор рассказал, что Аффлек съехал из общего дома еще в конце марта.