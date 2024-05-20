Похудевшая Кристина Агилера подчеркнула стройные ноги ярким образом с мехом

Певица, которой удалось похудеть на более 20 килограммов, примерила сексуальное блестящее черное боди с прозрачными вырезами. Подчеркнула соблазнительные изгибы звезда красной укороченной курткой с мехом.

Артистка дополнила образ черными высокими сапогами, солнцезащитными очками с оправой красного цвета и макияжем в нюдовых оттенках.

«Мексика, ты всегда в моем сердце», - лаконично подписала ролик звезда.

Публикацию певицы оценили более 67 тысяч пользователей.

Напомним, певице удалось избавиться от 20 лишних килограммов, которые она набрала за период беременности в 2008 и 2014 годах. Звезда привела свое тело в форму благодаря спорту и здоровому питанию.