Известная певица Кристина Агилера примерила яркий образ во время своего выступления в Мексике. Звезда предстала в манящем черном боде с прозрачными вырезами, пишет НОВИНИLIVE.
Похудевшая Кристина Агилера подчеркнула стройные ноги ярким образом с мехом
Певица, которой удалось похудеть на более 20 килограммов, примерила сексуальное блестящее черное боди с прозрачными вырезами. Подчеркнула соблазнительные изгибы звезда красной укороченной курткой с мехом.
Артистка дополнила образ черными высокими сапогами, солнцезащитными очками с оправой красного цвета и макияжем в нюдовых оттенках.
«Мексика, ты всегда в моем сердце», - лаконично подписала ролик звезда.
Публикацию певицы оценили более 67 тысяч пользователей.
Напомним, певице удалось избавиться от 20 лишних килограммов, которые она набрала за период беременности в 2008 и 2014 годах. Звезда привела свое тело в форму благодаря спорту и здоровому питанию.