«Поете о живом»: певица Loreen высказалась об украинских артистах

Сначала она в очередной раз подчеркнула, что была в Украине несколько раз и ей все очень понравилось. Особенно запомнилась традиционная еда и гостеприимство украинцев.

«Я люблю Украину очень-очень сильно. Мне там говорят, чтобы я ела еще, когда я уже не голодна», - сказала Loreen в интервью Razom.

И добавила, что в восторге и от украинской культуры и современных музыкантов. По ее словам, они умеют в песнях передать важные темы, которые попадают в самое сердце слушателей.

«Что я чаще всего замечала в ваших выступлениях? Вы поете о важных реальных событиях, через которые сами прошли, о живом. Это удивительно, как боль может порождать любовь», - сказала она.

Loreen - шведская певица, которая дважды побеждала на песенном конкурсе Евровидение: в 2012 году с песней Euphoria и в 2023-м с композицией Tattoo. Она неоднократно выражала свою поддержку Украине в войне с РФ и подчеркивала, что ей больно смотреть на боль украинского народа.