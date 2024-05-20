Голливудская актриса Деми Мур посетила 77-й Каннский кинофестиваль. На мероприятие она взяла свою собаку породы чихуахуа по кличке Плов.
ФОТО ⟩ Она повернула время вспять! 61-летняя Деми Мур приехала в Канны со своей собачкой
Мур представила новый фильм «Вещество» режиссера Корали Фаржеа, где она играет фитнес-инструктора, записавшуюся на таинственный курс, который обещает вернуть телу лучший облик из возможных.
Мур часто берет питомца на различные мероприятия, и на Каннском фестивале он выглядел довольно спокойно.