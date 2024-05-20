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ФОТО Она повернула время вспять! 61-летняя Деми Мур приехала в Канны со своей собачкой

Limon.ee
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Деми Мур в Каннах
Деми Мур в Каннах Фото: JP PARIENTE/SIPA

Голливудская актриса Деми Мур посетила 77-й Каннский кинофестиваль. На мероприятие она взяла свою собаку породы чихуахуа по кличке Плов.

Мур представила новый фильм «Вещество» режиссера Корали Фаржеа, где она играет фитнес-инструктора, записавшуюся на таинственный курс, который обещает вернуть телу лучший облик из возможных.  

Фото: JP PARIENTE/SIPA

Мур часто берет питомца на различные мероприятия, и на Каннском фестивале он выглядел довольно спокойно.

Фото: JP PARIENTE/SIPA
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