ФОТО Она повернула время вспять! 61-летняя Деми Мур приехала в Канны со своей собачкой

Мур представила новый фильм «Вещество» режиссера Корали Фаржеа, где она играет фитнес-инструктора, записавшуюся на таинственный курс, который обещает вернуть телу лучший облик из возможных.

Мур часто берет питомца на различные мероприятия, и на Каннском фестивале он выглядел довольно спокойно.