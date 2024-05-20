ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ Глоба назвала знак Зодиака, которого будут вести высшие силы летом-2024

На пороге летнего сезона звезды предвещают удачный период для тех, кто родился под знаком Весов.

Эти благоприятные карьерные трансформации, в сочетании с новым притоком энергии и страсти к своему делу, станут для Весов отправной точкой на пути к достижению давно поставленных личных целей. Успех будет сопутствовать им стремительно и последовательно, делая каждый шаг вперед полным свершений и деловых побед.

При этом, по мнению Глобы, Весы также должны соблюдать осторожность в денежных вопросах, невзирая на обещанные удачи на профессиональном поприще. Дело в том, что представители этого знака Воздуха славятся своей мягкостью характера и доверчивостью, а в летние месяцы астрологическая ситуация будет способствовать легкомысленному и беспечному отношению к расходованию средств.

«Этот период станет для Весов опасным с финансовой точки зрения периодом, когда они рискуют потратить все свои накопления на бездумные покупки или развлечения, - предостерегает Глоба. - Ослепленные карьерными успехами и пребывая в эйфории, они могут совершить крупные и абсолютно ненужные траты».