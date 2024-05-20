Поверить в смерть Мэттью Перри, звезды легендарного сериала «Друзья», до сих пор непросто. И если для верных поклонников шоу кончина актера стала трагедией, что уж говорить о тех, кто провел с ним на съемочной площадке целых 10 лет?
Звезда «Друзей» Кортни Кокс заявила, что общается с Мэттью Перри после его смерти
Коллеги Мэттью по проекту тяжело восприняли новость и мало кто из них даже спустя более полугода решается заговорить о случившемся. Исключением стали лишь Дженнифер Энистон, которая накануне смерти общалась с Перри, и Кортни Кокс. Вторая вообще утверждает, что все еще поддерживает с ним связь и чувствует его присутствие рядом.
Кортни, которая половину сезонов «Друзей» играла возлюбленную Мэттью, в свежем выпуске CBS Sunday Morning призналась, что верит в загробную жизнь и даже после ухода близкого друга общается с ним.
«Я так благодарна, что мне удалось на протяжении стольких лет работать с ним. Он часто навещает меня, если мы в это верим. Я разговариваю с моей мамой, отцом, с Мэттью... Я чувствую, есть много людей, которые направляют нас. И я точно чувствую присутствие Мэттью», - эмоционально высказалась актриса.