Звезда «Друзей» Кортни Кокс заявила, что общается с Мэттью Перри после его смерти

Кадр из сериала "Друзья". Мэттью Перри и Кортни Кокс. Фото: Image supplied by Capital Pictures

Коллеги Мэттью по проекту тяжело восприняли новость и мало кто из них даже спустя более полугода решается заговорить о случившемся. Исключением стали лишь Дженнифер Энистон, которая накануне смерти общалась с Перри, и Кортни Кокс. Вторая вообще утверждает, что все еще поддерживает с ним связь и чувствует его присутствие рядом.

Кортни, которая половину сезонов «Друзей» играла возлюбленную Мэттью, в свежем выпуске CBS Sunday Morning призналась, что верит в загробную жизнь и даже после ухода близкого друга общается с ним.

«Я так благодарна, что мне удалось на протяжении стольких лет работать с ним. Он часто навещает меня, если мы в это верим. Я разговариваю с моей мамой, отцом, с Мэттью... Я чувствую, есть много людей, которые направляют нас. И я точно чувствую присутствие Мэттью», - эмоционально высказалась актриса.