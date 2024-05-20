Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной в домашней фотосессии в постели

Так, в фотоблоге Нади появилась пикантная фотография, на которой она предстает без одежды в постели. На фото звезда смотрит в панорамное окно и одной рукой прикрывает интимные места. Правда, певица не стала публиковать полноценный кадр в Instagram из-за цензуры, а лишь сфотографировала свой телефон с открытой галереей.