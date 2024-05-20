Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной в домашней фотосессии в постели
Так, в фотоблоге Нади появилась пикантная фотография, на которой она предстает без одежды в постели. На фото звезда смотрит в панорамное окно и одной рукой прикрывает интимные места. Правда, певица не стала публиковать полноценный кадр в Instagram из-за цензуры, а лишь сфотографировала свой телефон с открытой галереей.
Кроме того, исполнительница поделилась романтическим фото с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, которое они сделали в перерыве между работой. Так, на снимке пара нежно смотрит друг на друга.
«Моменты», - лаконично подписала Дорофеева.
В комментариях поклонники поделились впечатлениями от такой подборки фото:
«Увидеть голую Надю – выполнено»;
«Боже, фотка с Мишей такая милая! Какие вы котики»;
«Надюша сводит с ума»;
«Не могу перестать смотреть твои фото».