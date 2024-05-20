Кожа, волосы и костный мозг: химиотерапия ударила по здоровью Кейт Миддлтон

По словам доктора Стюарта Фишера, рак и химиотерапия сильно бьют по организму, поражая кожу, волосы, слизистую оболочку кишечника и костный мозг. И принцесса, отметил он, не смогла избежать последствий.

«Рак - это физическое и эмоциональное бремя в отличие от многих других заболеваний», - добавил врач.

Напомним, в конце марта Кейт Миддлтон объявила, что борется с онкологией. По данным британских СМИ, у супруги принца Уильяма диагностировали рак кишечника и это сказывается на ее состоянии. Принцесса начала курс химиотерапии. По словам самого Уильяма, она отважно справляется с болезнью.