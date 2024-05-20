Май и весна плавно подходят к своему завершению, но уходят они на не самой благоприятной ноте. Астрологи DailyHoro рассказали, почему именно так произойдет и как справиться с натиском проблем в это непростое время, пишет RUS TVNET.
Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: новости не обнадеживают, но шансы есть
В этот период самыми удачливыми людьми станут те, кто сможет сам достичь состояния потока и удержать его. Крайне важно продолжить заниматься правильными делами и не унывать, несмотря на трудности и проблемы. Меркурий на прошлой неделе стал негативным, а в конце этой недели к нему прибавится еще и Юпитер. Новости не обнадеживающие, но шансы на успех не равны нулю, так что выше голову.
Овен
Все, что Овны уже успели сделать на работе или в амурных делах, начнет обретать смысл и последствия уже сейчас. Это значит, что представителям данного знака придется столкнуться с последствиями своих поступков и желаний. Если они будут настраивать себя на проигрыш, то сомнения их погубят. Не стоит сейчас позволять плохим мыслям руководить жизнью. Важно оставаться сильными, а также не позволять себе становиться мягче.
Телец
На этой неделе у Тельцов может быть много ссор и выяснений отношений в семье и в любви. Не стоит стремиться выиграть эту битву, ведь отношения - это не война. Войны можно избежать, отложив сложные вопросы до лучших времен. Для этого потребуется максимум дипломатичности. Доверительный спокойный разговор - лучший способ устранить проблемы в любви и в семье. Сейчас Тельцам лучше не отворачиваться от тех, кто их любит.
Близнецы
Близнецам стоит принимать советы близких людей и не бояться просить их о помощи. Совместный труд поможет сблизиться с коллегами, друзьями, а еще, быть может, найти любовь. Это будет неподходящее время для собеседований, для свиданий и флирта. Полезно смотреть интервью и документальные фильмы об успешных людях, чтобы перенимать у них опыт и заражаться мотивацией. Важно разобраться со своими мечтами, потребностями и задачами.
Рак
Ракам с 20 по 26 мая можно заняться планированием. Также стоит заранее настраиваться на что-то хорошее, чтобы минимизировать вероятность появления проблем. Раки сейчас не на гребне волны, но могут быть успешнее других людей, поскольку ни Меркурий, ни Юпитер не являются определяющими игроками на ночном небе. Очень важно постараться унять свои страхи. Работать необходимо с максимальной отдачей. Можно смело закрыться от всех и сфокусироваться на делах.
Лев
Львам астрологи настоятельно советуют чаще думать о будущем, строить планы на ближайшие пару недель. Не стоит кардинально менять обстановку - из-за Меркурия и его склонности к срыву планов лучше не отправляться в путешествия, командировки.
Сейчас у Львов будет вялое состояние, но если появится желание, можно заняться спортом, а вот работать из-под палки точно не стоит. Интеллектуальные переутомления крайне опасны.
Дева
Что сейчас точно может выбить Дев из колеи, так это новый стресс и новые проблемы. Пришла пора перестать придавать большое значение чужому мнению, беспокоясь о том, что подумают люди. Можно смело искать работу, если понадобится, но вот решительные действия предпринимать пока не стоит. В любви и в общении не стоит терпеть негатив. Лучше уйти перестать общаться с теми, кто груб и не приветлив.
Весы
Энергия звезд и планет для Весов окажется не самой опасной с 20 по 26 мая по сравнению с другими знаками. Можно взять отпуск, а можно поработать как следует - выбор за Весами. Венера все еще помогает восстанавливать энергию, но вечно она сильной не будет. Из-за Юпитера в конце недели могут начаться небольшие проблемы со сном, так что желательно не нарушать принятый ранее свой режим дня.
Скорпион
Если Скорпионы уже давно испытывают желание прекратить разрушающие их отношения, которые себя изжили, то сейчас лучше не медлить. Это сложное и опасное время, но оно подходит для подобного обновления. Оно прекрасно подходит для принятия важных и судьбоносных решений в амурных делах, но не в финансовых. Меркурий не простит Скорпионам неоправданные траты.
Стрелец
Стрельцам важно не бояться поступать неправильно - лучше бояться не делать ничего совсем. Астрологи советуют взвешивать все «за» и «против», но не ставить все на паузу. Все вокруг будет происходить абсолютно не случайно. Можно попробовать понять, почему именно происходят те или иные вещи, чтобы научиться пользоваться этим. Случайностей не будет, но абсолютной предсказуемости происходящего ждать тоже не стоит.
Козерог
Это время не самое лучшее для работы. Это время подходит для отдыха и попыток отдохнуть от всего и всех. Наиболее опасный враг Козерогов - Юпитер. Он не даст сконцентрироваться на самом важном, будет постоянно спутывать мысли. Сменить обстановку нужно будет тем, кто испытывает трудности, недопонимание в отношениях. Всем одиноким Козерогам лучше насладиться уединением, но при желании можно познакомиться с кем-нибудь в социальных сетях или на сайте знакомств.
Водолей
Это будет неподходящее время для покупок и финансовой активности в целом. В общении с людьми важно сохранять позитив, потому что окружающим будет сложно оставаться оптимистичными. В таком случае большая часть трудностей обойдет Водолеев стороной. Любовные и рабочие неурядицы можно будет решить максимально быстро, если психологическое состояние Водолеев будет стабильным.
Рыбы
Рыбам нужно с 20 по 26 мая почаще проявлять самостоятельность, а также следить за своим здоровьем. Несмотря на то, что лето близко, представители данного Знака могут внезапно заболеть. На работе и в бизнесе важно следовать принятым ранее планам. В любви все будет хорошо, но если только Рыбы не начнут нарушать данные ранее обещания. Если говорить одно, а делать другое, люди могут навсегда отвернуться от Рыб.