Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: новости не обнадеживают, но шансы есть

Скорпион

Если Скорпионы уже давно испытывают желание прекратить разрушающие их отношения, которые себя изжили, то сейчас лучше не медлить. Это сложное и опасное время, но оно подходит для подобного обновления. Оно прекрасно подходит для принятия важных и судьбоносных решений в амурных делах, но не в финансовых. Меркурий не простит Скорпионам неоправданные траты.

Стрелец

Стрельцам важно не бояться поступать неправильно - лучше бояться не делать ничего совсем. Астрологи советуют взвешивать все «за» и «против», но не ставить все на паузу. Все вокруг будет происходить абсолютно не случайно. Можно попробовать понять, почему именно происходят те или иные вещи, чтобы научиться пользоваться этим. Случайностей не будет, но абсолютной предсказуемости происходящего ждать тоже не стоит.

Козерог

Это время не самое лучшее для работы. Это время подходит для отдыха и попыток отдохнуть от всего и всех. Наиболее опасный враг Козерогов - Юпитер. Он не даст сконцентрироваться на самом важном, будет постоянно спутывать мысли. Сменить обстановку нужно будет тем, кто испытывает трудности, недопонимание в отношениях. Всем одиноким Козерогам лучше насладиться уединением, но при желании можно познакомиться с кем-нибудь в социальных сетях или на сайте знакомств.

Водолей

Это будет неподходящее время для покупок и финансовой активности в целом. В общении с людьми важно сохранять позитив, потому что окружающим будет сложно оставаться оптимистичными. В таком случае большая часть трудностей обойдет Водолеев стороной. Любовные и рабочие неурядицы можно будет решить максимально быстро, если психологическое состояние Водолеев будет стабильным.

Рыбы

Рыбам нужно с 20 по 26 мая почаще проявлять самостоятельность, а также следить за своим здоровьем. Несмотря на то, что лето близко, представители данного Знака могут внезапно заболеть. На работе и в бизнесе важно следовать принятым ранее планам. В любви все будет хорошо, но если только Рыбы не начнут нарушать данные ранее обещания. Если говорить одно, а делать другое, люди могут навсегда отвернуться от Рыб.