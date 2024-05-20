ФОТО И ВИДЕО Старый гламур: Селена Гомес в роскошном платье вышла на красную дорожку в Каннах

Фотографиями своего образа для выхода знаменитость поделилась на странице в Instagram с 428 миллионами подписчиков.

На фото звезда позирет в черном облегающем бархатном платье-футляре Saint Laurent с драпированным белым атласным вырезом, элегантно обвивающим ее плечи. С помощью стилиста Эрин Уолш Гомес усилила классический образ кинозвезды своего ансамбля с помощью замысловатого бриллиантового колье-воротника, а также свисающих бриллиантовых сережек Bulgari. В руках у нее был небольшой черный клатч.

Она выбрала минималистичный матовый макияж, включающий пару накладных ресниц и простую телесную помаду. Темные волосы Селены были собраны в блестящий высокий хвост с челкой-шторкой, а огненно-красный маикюр идеально завершал ансамбль.

После премьеры драмы Жака Одиара «Эмилия Перес» зал разразился девятиминутными овациями.

«Спасибо, Канны! Для меня большая честь быть маленькой частью чего-то особенного в Эмилии Перес. Жак, от всего сердца благодарю тебя за веру в меня. @zoesaldana @karsiagascon @edgarramirez25 и каждый человек, кроме этого фильма, просто поразили меня. Люблю вас, ребята», – подписала Селена серию снимков.

Контракт на главную роль в картине Одиара Гомес подписала в январе 2023 года. В центре сюжета фильма – адвокат, которого нанял мексиканский наркобарон, чтобы помочь ему пройти операцию по смене пола и стать женщиной. Селена играет в ленте Джесси, ничего не подозревающую жену лидера картеля.

Актерский состав фильма возглавляет Карла София Гаскон, а также в него входят такие исполнители, как Марк Иванир и Адриана Пас.