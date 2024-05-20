ФОТО Эстонская телеведущая рассказала о сюрпризе, подаренном поклонникам на концерте Тейлор Свифт

Эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен посетила в минувшие выходные концерт поп-звезды Тейлор Свифт. «Я осталась очень довольна концертом во всех отношениях», - говорит ведущая, получившая незабываемые впечатления. Она добавляет, что концерт оказался даже лучше, чем ожидалось.