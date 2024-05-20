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ФОТО Эстонская телеведущая рассказала о сюрпризе, подаренном поклонникам на концерте Тейлор Свифт

Крислин Метсанурм
, репортер
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Эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен побывала на концерте поп-звезды Тейлор Свифт в Стокгольме.
Эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен побывала на концерте поп-звезды Тейлор Свифт в Стокгольме. Фото: Keili Sükijainen

Эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен посетила в минувшие выходные концерт поп-звезды Тейлор Свифт. «Я осталась очень довольна концертом во всех отношениях», - говорит ведущая, получившая незабываемые впечатления. Она добавляет, что концерт оказался даже лучше, чем ожидалось.

В минувшие выходные в Стокгольме состоялись три концерта американской певицы Тейлор Свифт, собравшие около 150 000 поклонников звезды. Концерты на Friends Arena в Сольна были единственными концертами Свифт в скандинавских странах в рамках этого тура.

«Я осталась очень довольна концертом во всех отношениях», - говорит Кейли Сюкияйнен, эстонская телеведущая, посетившая концерт.

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