Эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен посетила в минувшие выходные концерт поп-звезды Тейлор Свифт. «Я осталась очень довольна концертом во всех отношениях», - говорит ведущая, получившая незабываемые впечатления. Она добавляет, что концерт оказался даже лучше, чем ожидалось.
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ФОТО ⟩ Эстонская телеведущая рассказала о сюрпризе, подаренном поклонникам на концерте Тейлор Свифт
В минувшие выходные в Стокгольме состоялись три концерта американской певицы Тейлор Свифт, собравшие около 150 000 поклонников звезды. Концерты на Friends Arena в Сольна были единственными концертами Свифт в скандинавских странах в рамках этого тура.