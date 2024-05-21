На прошлой неделе в Ласнамяэ прохожий заметил чайку, свившую гнездо в самом неожиданном месте - прямо на дороге, возле магазина Maxima XXX. Эта необычная ситуация привлекла внимание местных жителей и вызвала волну сочувствия и заботы.
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ФОТО ⟩ Чайка свила гнездо в неожиданном месте и вызвала у таллиннцев волну сочувствия
Чайка высиживает яйцо в месте, где ежедневно проезжают машины и проходят сотни людей. Однако, несмотря на явную опасность, сердобольные прохожие не остались равнодушными к судьбе смелой птицы. Они регулярно приносят ей еду и воду, заботясь о том, чтобы у нее было все необходимое для благополучного высиживания яйца.